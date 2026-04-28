El Mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda: estos lugares de Jalisco y Quintana Roo son los finalistas para ganar los Premios 2026

Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, es uno de los destinos nominados.

Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, es uno de los destinos nominados. | Lo Mejor de México

Tres Pueblos Mágicos de México compiten por un reconocimiento que podría convertirlos en el destino de bodas más codiciado del país. Los destinos, localizados en Jalisco, Quintana Roo y Puebla, son los finalistas de la categoría Mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda en los premios Lo mejor de México 2026.

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¿Quiénes son los finalistas al premio de Mejor Pueblo Mágico para bodas?

Los tres destinos nominados representan la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece el turismo mexicano. Específicamente, los tres Pueblos Mágicos de México que compiten por el reconocimiento a mejor destino para celebrar una boda, son:

Bacalar , Quintana Roo

, Quintana Roo Tequila , Jalisco

, Jalisco Zacatlán de las Manzanas, Puebla

¿Cuándo y dónde se anuncian los ganadores de los Premios a Lo mejor de México 2026?

El ganador de esta y todas las categorías se conocerá el próximo 29 de abril a las 18:00 horas, durante la Gala de Premios a lo mejor del turismo nacional. El evento se realizará en el marco del Tianguis Turístico de México Acapulco 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria turística del país.

La gala representa un momento clave para el sector: los Pueblos Mágicos reconocidos en estas instancias suelen experimentar un impulso significativo en su visibilidad y en el interés de viajeros nacionales e internacionales.

Lo que está claro es que los tres destinos de Quintana Roo, Jalisco y Puebla nominados en la categoría “Mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda” ya ganaron algo importante: estar entre los mejores del turismo mexicano en 2026.

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