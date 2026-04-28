Adiós a esta mala costumbre: Guadalajara multará a todas las personas que cometan esta falta en la calle

Todas las personas en Guadalajara quedan sujetas a esta multa por una falta callejera específica.

Todas las personas en Guadalajara quedan sujetas a esta multa por una falta callejera específica. | Imagen ilustrativa.

Una mala costumbre que muchos normalizan en los espacios públicos de Guadalajara ya tiene consecuencias legales concretas. Las autoridades municipales establecieron sanciones claras para todas las personas que cometan esta falta en la calle, y las cifras sorprenden.

El Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara lo deja sin lugar a dudas: quien incurra en esta conducta se expone no solo a una multa, sino también a pasar horas detenido. La pregunta es: ¿de qué falta se trata exactamente?

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¿Qué infracción será multada con casi 3,000 pesos en Guadalajara?

Orinar o defecar en cualquier lugar público distinto de los autorizados es la conducta sancionada por el Artículo 14, fracción IX del reglamento. Esta práctica, que muchos pasan por alto, ya tiene un precio muy específico en la ciudad.

La multa va de 15 a 25 UMA, lo que equivale a entre $1,759.65 y $2,932.75 pesos. El rango depende de las circunstancias del caso y queda a criterio de la autoridad competente en el momento de la infracción.

Lo que pocos esperan es la segunda sanción: arresto de 12 a 24 horas en dependencias policiales. La medida no es solo económica; quien cometa esta falta en la calle también pierde su libertad por un día completo.

Hombre en infracción por orinar Si orinas en la vía pública serás multado y hasta irás a prisión. (Imagen ilustrativa)

Esto marca el artículo que penaliza esta mala costumbre

El Reglamento de Justicia Cívica no distingue perfiles: la norma aplica para todas las personas que sean sorprendidas en esta situación dentro del municipio. No importa si es residente o visitante, la infracción es la misma.

Los espacios públicos como calles, parques, plazas y cualquier zona de acceso común quedan cubiertos por esta disposición. Solo los baños públicos y lugares expresamente autorizados escapan al alcance de esta sanción.

La fuente oficial es el propio Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara, un documento de observancia obligatoria. Conocer estas reglas evita sorpresas costosas, tanto en pesos como en horas de libertad.

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