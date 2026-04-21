Mientras Querétaro multa con corralón a quienes ocupen estos lugares prohibidos, esta es la sanción por invadir ciclovías

Esta multa en Querétaro activa corralón y la multa conlleva la quita de puntos más alta del reglamento.

Esta multa en Querétaro activa corralón y la multa conlleva la quita de puntos más alta del reglamento. | Getty Images

Una infracción de tránsito en Querétaro puede costar mucho más que dinero: también puede costarte tu licencia. El reglamento de movilidad del estado contempla sanciones severas para quienes ocupen lugares prohibidos, y una en particular destaca por encima de todas las demás.

No se trata de cualquier infracción menor. Estacionar tu vehículo en ciertos espacios reservados activa automáticamente el corralón y una deducción de puntos que ningún conductor queretano querrá ver en su historial.

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La multa de más de $5,000 en Querétaro y que más puntos le quita a tu licencia

El Artículo 88, fracción XV del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro establece una sanción de entre 40 y 50 UMAs para quienes se estacionen en cajones destinados a personas con discapacidad sin portar el Tarjetón oficial.

Con el valor actual de la UMA en $117.31 pesos, esa multa representa entre $4,692 y $5,865 pesos. Además, la autoridad remite el vehículo al depósito vehicular de forma inmediata.

Lo que convierte esta infracción en la más severa del reglamento es la quita de 6 puntos de la licencia de conducir. Ninguna otra infracción contemplada en el mismo reglamento alcanza esa penalización.

multa La multa económica es muy elevada y se lleva la quita de puntos más alta de la licencia. (TVA)

¿Qué dice el reglamento sobre ocupar estos lugares prohibidos?

La norma es clara: los espacios reservados para personas con discapacidad solo pueden usarlos quienes sean titulares del Tarjetón oficial o transporten a una persona con esa condición. Usar ese cajón sin cumplir ese requisito activa la sanción de forma automática.

Los lugares están identificados con señalamiento informativo visible. La ausencia del Tarjetón, sin importar el tiempo de estacionamiento, es suficiente para que el infractor enfrente tanto la multa económica como el traslado al corralón.

Esta combinación —multa, corralón y quita de puntos— convierte la invasión de estos espacios en la infracción más costosa en todos los sentidos dentro del reglamento queretano de movilidad. Vale la pena revisar dónde dejas tu auto.