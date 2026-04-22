Es oficial en Querétaro: proponen iniciativa que impactará en el estacionamiento gratuito en plazas comerciales

Hasta ahora, hay que validar el beneficio. | Imagen ilustrativa

Se presentó una iniciativa para eliminar la validación de los boletos para acceder al beneficio de estacionamiento gratuito en plazas comerciales de Querétaro y garantizar que se respete el tiempo de estancia sin pago.

El proyecto fue presentado por el diputado Enrique Correa, que asegura que esta medida contribuiría a mejorar la experiencia de los ciudadanos y evitar pérdidas de tiempo.

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¿Qué cambiaría en el estacionamiento gratuito en Querétaro?

La propuesta busca reformar la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Querétaro para que el periodo de gratuidad que actualmente rige se otorgue de modo automático.

Actualmente, las personas que asisten a los centros comerciales pueden aparcar de manera gratuita por dos horas, pero deben validar su boleto para acceder al beneficio lo que, según Correa, genera:

Filas innecesarias

Pérdida de tiempo

Pagos indebidos

“Presenté esta iniciativa para que nadie tenga que validar su boleto para acceder a las dos horas de gratuidad en estacionamientos. A todos nos ha pasado: tener que ir hasta el fondo de la plaza a buscar una oficina escondida para validar. Muchas personas terminan pagando, aun cuando tienen derecho a este beneficio”, subrayó el autor del proyecto.

¿Cómo se validaría el beneficio en el futuro?

El diputado sugirió implementar sistemas automatizados en Querétaro para registrar el tiempo de estancia en el centro comercial sin necesidad de hacer la validación de forma manual y facilitar el acceso al beneficio.

Al respecto, Correa señaló: “Hoy proponemos que nunca más alguien pierda estas dos horas de gratuidad. Que las personas puedan llegar directamente a la pluma del estacionamiento y salir sin complicaciones”.

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