Guadalajara prepara multas de hasta $11,731 pesos a todas las personas que cometan este error al pasear a sus mascotas

En Guadalajara, pasear a las mascotas sin las medidas adecuadas podría salir caro. El Reglamento de Justicia Cívica del municipio contempla sanciones económicas importantes para quienes no cumplan con las normas básicas de control y seguridad en la vía pública.

De acuerdo con el reglamento vigente, una de las infracciones más comunes es sacar a pasear a perros u otras mascotas sin correa o pechera, una práctica que aún es frecuente pero que puede derivar en multas considerables.

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¿Cuál es la infracción y cuánto se paga?

El Artículo 17, en su Sección Quinta, establece que es una falta administrativa transitar en la vía pública con una mascota sin estar sujeta correctamente. Esto incluye no utilizar correa, cadena o pechera al momento de pasearla.

Además, en el caso de perros considerados agresivos o entrenados para ataque, la norma es aún más estricta. Estos deben ir acompañados en todo momento por sus dueños o entrenadores, con correa corta —de máximo 1.25 metros— y utilizando un bozal adecuado según su raza.

Las sanciones van de 10 a 100 UMA. Con el valor actualizado de la UMA en 2026 (117.31 pesos), esto equivale desde unos $1,173 pesos hasta cerca de $11,731 pesos. Incluso, la normativa contempla arrestos de entre 12 y 24 horas en casos más graves o reincidentes.

Estas normas buscan garantizar el bienestar de la mascota y la seguridad de las personas. |Imagen Ilustrativa

Otras acciones que también pueden generar sanciones

El reglamento del municipio de Guadalajara también contempla otras conductas relacionadas con el cuidado animal que pueden ser sancionadas:

Tener perros fuera de casa sin las medidas necesarias para su protección o la de las personas.

Transportar animales sin seguridad adecuada o en condiciones que pongan en riesgo su integridad.

Organizar, permitir o presenciar peleas de perros.

Abandonar animales en la vía pública.

Atar animales a vehículos motorizados obligándolos a correr.

Dejarlos encerrados dentro de vehículos sin ventilación.

Utilizarlos en actividades o espectáculos que les causen sufrimiento.

Estas medidas buscan reforzar el respeto y la protección de los animales, así como la seguridad de las personas en espacios públicos.

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