Adiós a los ruidos molestos en Querétaro: multarán a todos los conductores que cometan esta infracción con su escape

Una modificación en el escape puede costarles caro a los conductores en Querétaro.

Una modificación en el escape puede costarles caro a los conductores en Querétaro. | Inteligencia Artificial

Querétaro tiene nuevas reglas para sus calles y algunos conductores ya son blancos de sanciones. La autoridad activa multas contra quienes violen el reglamento de movilidad con sus vehículos, y una infracción específica relacionada con el escape del auto tiene en alerta a miles de automovilistas del estado.

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito es la base legal que respalda estas sanciones. Lo que muchos no saben todavía es qué acción exacta con el escape dispara la multa —y cuánto dinero les puede costar.

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¿Qué dice exactamente la ley para los conductores en Querétaro?

El artículo 72, fracción V del reglamento es claro: multarán a conductores que realicen modificaciones al sistema de escape de gases de su vehículo con el objetivo de provocar ruido excesivo. La sanción va de 10 a 20 UMA, y cada unidad equivale a 113.31 pesos.

En términos concretos, el conductor infractor enfrenta una multa de entre 1,133 y 2,266 pesos. No es una cifra menor, y el reglamento ya está vigente para aplicarla.

La norma apunta directamente a quienes modifican sus escapes de forma intencional para generar ruido. El objetivo declarado de esa modificación es el elemento que define la infracción: si el fin es el ruido excesivo, la sanción procede.

Si realizas modificaciones al escape de tu coche podrías enfrentarte a multas de más de 2,000 pesos

Lo que muchos conductores no saben sobre esta multa de más de 2,000 pesos

Hay un detalle que distingue esta sanción de otras infracciones de tránsito: la multa no descuenta puntos a la licencia de conducir del infractor. Solo golpea el bolsillo.

Eso no la hace menor. El impacto económico de entre mil y dos mil pesos es real, y la autoridad puede aplicarla cada vez que detecte la infracción. El adiós a los ruidos molestos en Querétaro llega con consecuencias financieras directas.

Para los conductores que cometan esta infracción con su escape, el mensaje del reglamento es directo: modificar el sistema para hacer más ruido tiene un costo. La ley ya está sobre la mesa y las multas pueden llegar en cualquier momento.

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