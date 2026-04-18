Ni Querétaro ni Jalisco: Nuevo León tendrá la primera dark factory de todo México

El Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC) confirmó la instalación de la primera fábrica 100% automatizada en territorio regiomontano, un modelo que operará sin personal físico las 24 horas del día mediante robots.

Esta transición hacia la Industria 4.0 posiciona a Nuevo León como el hub tecnológico líder en manufactura avanzada. Según detalló la Directora General del CLELAC, Yoelle Rojas Quintero en una entrevista con Forbes, el proyecto reconfigurará el sistema de producción de electrodomésticos para exportación, reduciendo drásticamente el consumo de energía eléctrica y eliminando el riesgo de accidentes laborales al delegar las tareas pesadas a sistemas inteligentes de inyección y ensamblaje.

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¿Qué es una Dark Factory y cómo funcionará en Nuevo León?

El modelo de manufactura “lights-out” o “fábrica oscura” se basa en procesos que no requieren iluminación ni climatización para humanos, ya que la Inteligencia Artificial coordina la totalidad de la línea de producción.

En esta instalación, los robots realizarán el cambio de piezas y la inyección de plástico de forma autónoma. Mientras tanto, el personal humano se desplazará de las líneas de ensamblaje hacia funciones de programación, análisis de datos y supervisión estratégica desde centros de control externos.

¿Cuándo iniciará operaciones la primera fábrica sin humanos en México?

El Gobierno de Nuevo León y el CLELAC trabajan de forma conjunta con centros de investigación y la academia para cumplir con el calendario de implementación tecnológica.

Detalles clave del proyecto:

Inicio de operaciones: Estimado para el año 2027 .

Estimado para el año . Sector industrial: Fabricación de electrodomésticos (refrigeradores, estufas y aires acondicionados).

Fabricación de electrodomésticos (refrigeradores, estufas y aires acondicionados). Ubicación: Zona industrial estratégica del Área Metropolitana de Monterrey.

Zona industrial estratégica del Área Metropolitana de Monterrey. Eficiencia operativa: Producción continua los 365 días del año sin interrupciones por turnos laborales.

¿Cuáles son los beneficios técnicos de la automatización total?

La implementación de este esquema, similar al inaugurado por Xiaomi en enero de 2026, ofrece ventajas competitivas que los 86 socios del Clúster de Electrodomésticos buscan capitalizar para elevar la productividad estatal.

Ventajas del modelo Dark Factory:

Ahorro energético: Eliminación de costos por iluminación y servicios para personal en planta. Cero accidentes: Sustitución de tareas físicas de alto riesgo por brazos robóticos. Optimización de recursos: El proceso de automatización no requiere el uso de agua. Velocidad de ensamblaje: Nuevo León ya alcanza ritmos de un refrigerador cada 8 segundos; la meta es superar esta cifra.

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