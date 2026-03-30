Es ley: México bloqueará la salida del país a quienes no hayan renovado este documento clave para viajar

El Gobierno de México encendió las alarmas entre millones de ciudadanos y extranjeros residentes: quienes no cuenten con cierto documento clave vigente enfrentarán restricciones para cruzar fronteras. La medida, impulsada por Claudia Sheinbaum, busca acabar con el hábito de posponer el trámite hasta el último minuto .

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Esto es lo que pasa si sigues postergando la renovación

El pasaporte mexicano vencido bloquea de inmediato la salida del país, sin excepciones. La gran mayoría de las aerolíneas y los controles migratorios internacionales exigen al menos 6 meses de vigencia al momento de viajar .

Un viaje de negocios, vacaciones o emergencia familiar puede truncarse en la puerta del aeropuerto. Viajar con el documento vencido o próximo a caducar puede impedirte abordar, aunque ya tengas todo pagado.

Las autoridades advierten que no habrá excepciones y que la responsabilidad recae completamente en el titular. Aunque los nacidos en México pueden reingresar con el pasaporte caducado, la salida queda bloqueada de forma inmediata.

El pasarpote mexicano hay que tenerlo actualizado. |Archivo TV Azteca

¿Cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte mexicano antes de que sea demasiado tarde?

Las autoridades insisten en que la renovación debe gestionarse con meses de anticipación, mientras el documento aún se encuentra vigente. Desde la imposibilidad de conseguir cita a tiempo hasta quedar varado en el aeropuerto, los riesgos son reales y costosos.

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Pasaporte original a renovar (en caso de robo, pérdida o destrucción, presentar acta ante la autoridad ministerial y llenar el formato oficial).

a renovar (en caso de robo, pérdida o destrucción, presentar acta ante la autoridad ministerial y llenar el formato oficial). Acreditar la nacionalidad mexicana mediante acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, cédula de identidad ciudadana o matrícula consular.

mediante acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, cédula de identidad ciudadana o matrícula consular. Identificación oficial vigente en original

La normativa vigente no admite excepciones: el trámite es responsabilidad exclusiva del titular. Gestionar el pasaporte con anticipación es la única forma de evitar contratiempos en frontera.