Es oficial en Querétaro: presentan iniciativa que impactará en la inserción laboral de los jóvenes de todo el estado

El diputado Homero Barrera Mcdonald entregó en el Poder Legislativo de Querétaro una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes, con el fin de otorgar un sueldo mensual a quienes se capaciten laboralmente.

Esta reforma legal busca armonizar la legislación estatal con el artículo 123 constitucional, estableciendo la obligación de otorgar un apoyo económico equivalente a un salario mínimo general. La medida pretende combatir el desempleo juvenil, que en Querétaro afecta principalmente al rango de 15 a 44 años, representando más del 80% de la población desocupada según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

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¿Quiénes podrán recibir el apoyo económico para capacitación en Querétaro?

La iniciativa de la LXV Legislatura define un perfil específico para los beneficiarios, priorizando a quienes enfrentan barreras de acceso al mercado laboral formal o han interrumpido su trayectoria académica. Estos son:

Jóvenes en situación de desocupación laboral vigente.

Personas que no estén cursando actualmente algún nivel de educación formal.

Ciudadanos residentes en Querétaro que busquen integrarse a programas de capacitación técnica o profesional.

¿De cuánto será el pago mensual para los jóvenes en Querétaro y por cuánto tiempo se otorgará?

Monto: Equivalente al menos a un salario mínimo general vigente en la zona.

Equivalente al menos a un vigente en la zona. Duración: El apoyo se entregará por un periodo de hasta 12 meses .

El apoyo se entregará por un periodo de hasta . Objetivo: Financiar la capacitación en el caso de desocupación escolar o laboral.

Financiar la capacitación en el caso de desocupación escolar o laboral. Institución responsable: La ejecución dependerá de la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo de Querétaro una vez aprobada la ley.

El diputado Homero Barrera presentó Iniciativa de Ley para que se otorgue apoyo económico a jóvenes para que se capaciten laboralmente#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/dN9PzI1GOu pic.twitter.com/fgWiqbHIAt — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) April 14, 2026

¿Cuáles son los requisitos oficiales para acceder a este programa de inserción laboral en Querétaro?

Aunque la iniciativa se encuentra en fase de dictaminación en el Congreso del Estado de Querétaro, el proyecto de ley traza la ruta que deberán seguir los interesados para asegurar la transparencia del padrón.

Registrar solicitud: Acudir a las instancias que designe la ley (probablemente la Secretaría de la Juventud o del Trabajo).

Acudir a las instancias que designe la ley (probablemente la Secretaría de la Juventud o del Trabajo). Acreditar estatus: Verbos de acción como demostrar la desocupación laboral y certificar la no inscripción en el sistema educativo nacional.

Verbos de acción como la desocupación laboral y la no inscripción en el sistema educativo nacional. Vigencia: La propuesta busca que este derecho sea independiente a los cambios de gobierno en este periodo de 2026 .

La propuesta busca que este derecho sea independiente a los cambios de gobierno en este periodo de . Sin costo: El registro y la vinculación a empresas capacitadoras serán completamente gratuitos.

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