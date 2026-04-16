Es oficial: Profeco explica cómo recuperar tu dinero si fuiste víctima de una estafa en apps de hospedaje

Con la mira puesta en la Copa Mundial FIFA 2026, miles de viajeros están recurriendo a aplicaciones de hospedaje para asegurar un techo durante el torneo. Sin embargo, la popularidad de estas plataformas también ha abierto la puerta a irregularidades. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una guía clara para que los usuarios sepan cómo actuar si el alojamiento no existe o si las condiciones pactadas no se cumplen, recordando que los proveedores tienen obligaciones legales ineludibles en territorio mexicano.

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¿Qué hacer si el alojamiento contratado no existe o fue un fraude, según la Profeco?

Si llegas al destino y te encuentras con que el inmueble no existe, o si el anfitrión se niega a entregarte las llaves tras haber pagado, la Profeco señala que podrías estar ante un incumplimiento de servicio o un delito de fraude. En estos casos, el consumidor cuenta con dos vías principales para recuperar su inversión o sancionar al responsable:

Queja formal: Debes acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana para reportar el incumplimiento de los términos pactados.

Debes acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana para reportar el incumplimiento de los términos pactados. Denuncia penal: Si se confirma que se trata de un engaño orquestado, es necesario presentar una denuncia por fraude ante la Fiscalía de Justicia de la localidad correspondiente.

Entre 2023 y 2026, la dependencia ha gestionado más de cien asesorías relacionadas solo con Airbnb, citando como problemas frecuentes la negativa a devolver depósitos, cobros indebidos o la cancelación unilateral del servicio sin previo aviso.

Para facilitar las denuncias durante la competencia deportiva, se han habilitado correos específicos como denunciasmundial@profeco.gob.mx.

¿Cómo identificar un anuncio sospechoso y evitar estafas?

La prevención es la herramienta más efectiva. Profeco enfatiza que una de las reglas de oro es jamás realizar pagos fuera de la plataforma. Los anfitriones que solicitan transferencias bancarias directas, PayPal o criptomonedas externas suelen ser el primer indicio de una estafa, ya que el sistema de protección del sitio solo responde por transacciones realizadas dentro de su propia pasarela de pagos.

Para elegir un sitio seguro, toma en cuenta estos puntos clave:

Perfil del anfitrión: Revisa cuántos años lleva en la app, si su identidad está verificada y lee detenidamente las reseñas de otros huéspedes.

Revisa cuántos años lleva en la app, si su identidad está verificada y lee detenidamente las reseñas de otros huéspedes. Seguridad del inmueble: Verifica en la descripción que cuente con elementos básicos como extintores, detectores de humo y botiquín.

Verifica en la descripción que cuente con elementos básicos como extintores, detectores de humo y botiquín. Información veraz: El precio debe mostrarse en moneda nacional e incluir ya todos los cargos (impuestos, comisiones y limpieza). Si la oferta parece demasiado barata para la zona, desconfía.

El precio debe mostrarse en moneda nacional e incluir ya todos los cargos (impuestos, comisiones y limpieza). Si la oferta parece demasiado barata para la zona, desconfía. Comunicación: Mantén todo el contacto por el chat oficial de la aplicación; evitar el uso de WhatsApp externo previene que borren evidencias de acuerdos previos.

En caso de detectar irregularidades en la publicidad o sentir que tus derechos han sido vulnerados, puedes contactar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) para recibir asesoría inmediata sobre cómo proceder legalmente contra el proveedor.

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