Últimos días y adiós a la revalidación vehicular en Chihuahua: estos son los descuentos para cada modelo de auto

El pago de la revalidación vehicular incluye la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario.

El pago de la revalidación vehicular incluye la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario. | Getty

A dos meses de su lanzamiento, el programa de descuentos para el pago de la revalidación vehicular 2026 está llegando a sus últimos días. Esta iniciativa de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua permite a los automovilistas cumplir con este trámite obligatorio anual, que actualiza el registro y circulación de sus vehículos, con tarifas preferenciales antes de que el costo se aplique completo.

De acuerdo con el titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, el esquema se mantiene calculado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario es de 117.31 pesos. El funcionario explicó que el pago incluye la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario, además de señalar que los descuentos aplican únicamente durante los meses de febrero, marzo y abril.

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Estos son los costos de revalidación por mes

El programa de descuentos se ha aplicado de forma escalonada, por lo que el costo aumenta conforme avanzan los meses:

Febrero

2021 al 2027: 2,325 pesos

2016 al 2020: 2,272 pesos

2011 al 2015: 2,068 pesos

2006 al 2010: 1,915 pesos

2001 al 2005: 1,762 pesos

1996 al 2000: 1,660 pesos

1995 y anteriores: 1,507 pesos

Marzo

2021 al 2027: 2,427 pesos

2016 al 2020: 2,374 pesos

2011 al 2015: 2,170 pesos

2006 al 2010: 2,017 pesos

2001 al 2005: 1,864 pesos

1996 al 2000: 1,762 pesos

1995 y anteriores: 1,558 pesos

Abril (últimos días con descuento)

2021 al 2027: 2,529 pesos

2016 al 2020: 2,476 pesos

2011 al 2015: 2,272 pesos

2006 al 2010: 2,119 pesos

2001 al 2005: 1,966 pesos

1996 al 2000: 1,864 pesos

1995 y anteriores: 1,609 pesos

A partir de mayo, el costo se aplicará sin descuentos para todos los vehículos, por lo que autoridades han insistido en realizar el trámite antes de que concluya abril.

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Dónde y cómo pagar la revalidación

El trámite puede realizarse en distintos puntos y plataformas habilitadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua:

Módulos de Recaudación de Rentas

Página web oficial (ipagos.gob.mx)

Kioscos de pago

Bancos y tiendas de autoservicio

Tiendas Oxxo con número de placa

Vía WhatsApp al (614) 372 17 00

En Chihuahua y Ciudad Juárez, el horario es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, mientras que en el resto del estado es de 9:00 a 15:00 horas. También hay servicio los sábados en módulos específicos.

Apoyo para quienes tienen adeudos

Las personas con adeudos que, al sumar la revalidación 2026, superen los $10,000 pesos, pueden acceder a un convenio de pago. Este esquema permite cubrir la deuda iniciando con un pago del 20% y liquidar el resto en mensualidades.

Aunado a lo anterior, continúa vigente el programa preventivo de placas con un costo de $500 pesos, dirigido a casos donde un vehículo fue vendido sin cambio de propietario o cuando la unidad ya no se encuentra en circulación. Este esquema busca facilitar la regularización y evitar problemas administrativos para los contribuyentes.

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