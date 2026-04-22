Últimos días y adiós a la revalidación vehicular en Chihuahua: estos son los descuentos para cada modelo de auto

A dos meses de su lanzamiento, el programa de descuentos para el pago de la revalidación vehicular 2026 está llegando a sus últimos días. Esta iniciativa de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua permite a los automovilistas cumplir con este trámite obligatorio anual, que actualiza el registro y circulación de sus vehículos, con tarifas preferenciales antes de que el costo se aplique completo.
De acuerdo con el titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, el esquema se mantiene calculado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario es de 117.31 pesos. El funcionario explicó que el pago incluye la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario, además de señalar que los descuentos aplican únicamente durante los meses de febrero, marzo y abril.
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Estos son los costos de revalidación por mes
El programa de descuentos se ha aplicado de forma escalonada, por lo que el costo aumenta conforme avanzan los meses:
Febrero
- 2021 al 2027: 2,325 pesos
- 2016 al 2020: 2,272 pesos
- 2011 al 2015: 2,068 pesos
- 2006 al 2010: 1,915 pesos
- 2001 al 2005: 1,762 pesos
- 1996 al 2000: 1,660 pesos
- 1995 y anteriores: 1,507 pesos
Marzo
- 2021 al 2027: 2,427 pesos
- 2016 al 2020: 2,374 pesos
- 2011 al 2015: 2,170 pesos
- 2006 al 2010: 2,017 pesos
- 2001 al 2005: 1,864 pesos
- 1996 al 2000: 1,762 pesos
- 1995 y anteriores: 1,558 pesos
Abril (últimos días con descuento)
- 2021 al 2027: 2,529 pesos
- 2016 al 2020: 2,476 pesos
- 2011 al 2015: 2,272 pesos
- 2006 al 2010: 2,119 pesos
- 2001 al 2005: 1,966 pesos
- 1996 al 2000: 1,864 pesos
- 1995 y anteriores: 1,609 pesos
A partir de mayo, el costo se aplicará sin descuentos para todos los vehículos, por lo que autoridades han insistido en realizar el trámite antes de que concluya abril.
Dónde y cómo pagar la revalidación
El trámite puede realizarse en distintos puntos y plataformas habilitadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua:
- Módulos de Recaudación de Rentas
- Página web oficial (ipagos.gob.mx)
- Kioscos de pago
- Bancos y tiendas de autoservicio
- Tiendas Oxxo con número de placa
- Vía WhatsApp al (614) 372 17 00
En Chihuahua y Ciudad Juárez, el horario es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, mientras que en el resto del estado es de 9:00 a 15:00 horas. También hay servicio los sábados en módulos específicos.
Apoyo para quienes tienen adeudos
Las personas con adeudos que, al sumar la revalidación 2026, superen los $10,000 pesos, pueden acceder a un convenio de pago. Este esquema permite cubrir la deuda iniciando con un pago del 20% y liquidar el resto en mensualidades.
Aunado a lo anterior, continúa vigente el programa preventivo de placas con un costo de $500 pesos, dirigido a casos donde un vehículo fue vendido sin cambio de propietario o cuando la unidad ya no se encuentra en circulación. Este esquema busca facilitar la regularización y evitar problemas administrativos para los contribuyentes.
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