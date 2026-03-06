Proponen engomado ecológico obligatorio en Ciudad Juárez y Chihuahua capital

El diputado Octavio Borunda del Partido Verde, dio a conocer que presentará una propuesta de ley para convertir en un trámite obligatorio el engomado ecológico en las principales ciudades de Chihuahua, esto luego de que en los últimos cinco años se haya registrado un aumento del 31% en el parque vehicular de la entidad.

De acuerdo con el legislador local se espera que en caso de que la propuesta sea aprobada se reduzcan los gases contaminantes, esto tras una reunión sobre el tema con el Comité Consultivo para la Mejora de la Calidad del Aire en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en El Paso, Texas y Doña Ana en Nuevo México, Estados Unidos (EUA).

¿De qué va la propuesta del engomado ecológico obligatorio en Chihuahua?

El también presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, señaló que la propuesta busca que sea obligatorio portar el engomado ecológico inicialmente en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, entidades que han visto un fuerte incremento del parque vehicular en los últimos años.

Señaló que este incremento se ve reflejado en la calidad de aire que ha presentado el estado en los últimos cinco años, periodo en el cual salieron a circulación más de 150 mil nuevos vehículos en la entidad.

Reportan aumento de autos circulando en Ciudad Juárez y Chihuahua capital

De acuerdo con las cifras presentadas por los legisladores locales, del 2020 al 2025 se pasó de un padrón vehicular de 611 mil unidades, a 803 mil automóviles circulando con frecuencia por las calles de Ciudad Juárez y Chihuahua capital, lo cual ha afectado directamente la calidad del aire por los gases contaminantes.

Es por ello que se espera que con el engomado ecológico se puedan reducir las partículas que también representan un importante peligro para la salud de las y los mexicanos en ese estado.

¿Qué es y cómo obtener el engomado ecológico en Chihuahua?

Vale la pena mencionar que el llamado engomado ecológico que se emite en Chihuahua, es una calcomanía que se les entrega a los conductores con autos que pasaron la verificación ambiental, la cual certifica que los vehículos cumplan con los límites de emisiones contaminantes establecidos por las autoridades.

