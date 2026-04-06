Ni Jalisco ni Querétaro: el estado de México que tiene el único transporte público del país certificado internacionalmente

El transporte público en México alcanzó un reconocimiento internacional que coloca a un estado del norte del país como referente en movilidad. Se trata de Chihuahua, donde los sistemas de las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez obtuvieron una certificación que respalda la calidad de su operación.

La distinción fue otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), organismo internacional que evalúa estándares de calidad en distintos sectores. De acuerdo con autoridades estatales, este modelo es el único en México que cuenta con este tipo de aval por parte de dicha institución.

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¿Qué sistemas de transporte fueron certificados en Chihuahua y Ciudad Juárez?

El reconocimiento internacional fue otorgado a los sistemas Bowí, en la capital del estado, y Juárez Bus, en la frontera.

Ambos modelos fueron sometidos a un proceso de evaluación integral que permitió validar su funcionamiento bajo estándares internacionales, consolidándose como referentes en el país.

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¿Cómo obtuvieron los sistemas Bowí y Juárez Bus la certificación internacional?

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, la certificación no fue un proceso inmediato, sino el resultado de más de un año de auditorías y revisiones constantes por parte de especialistas externos.

Durante este periodo, se analizaron diversos aspectos del servicio, entre ellos el estado físico de las unidades, la capacitación de los operadores, la organización de rutas, el sistema de recaudo y la operación general del transporte.

Este proceso permitió verificar que los sistemas cumplen con estándares internacionales de calidad, eficiencia y seguridad.

¿Cómo funcionan los sistemas Bowí y Juárez Bus?

Los sistemas Bowí y Juárez Bus operan bajo el modelo BRT (Bus Rapid Transit), que utiliza carriles exclusivos, estaciones definidas y un sistema de prepago para agilizar el servicio y reducir tiempos de traslado.

En la ciudad de Chihuahua, el sistema Bowí cuenta con una ruta troncal que recorre la ciudad de norte a sur a lo largo de aproximadamente 20 kilómetros, con alrededor de 40 a 42 estaciones y dos terminales principales. Esta línea conecta zonas clave a través de avenidas como Universidad, Tecnológico y Fuentes Mares, además de integrarse con rutas alimentadoras que amplían la cobertura hacia distintas colonias.

La tarifa general del Bowí se ubica actualmente en $11 pesos, mientras que los usuarios con tarifa preferencial, como estudiantes o adultos mayores, pagan alrededor de 6 pesos.

Por su parte, en Ciudad Juárez, el sistema Juárez Bus tiene una cobertura más amplia, con cerca de 65 kilómetros de extensión y alrededor de 78 estaciones, distribuidas en varias líneas como la BRT-1, BRT-2 y rutas pretroncales.

Este sistema conecta puntos estratégicos de la ciudad, como zonas centrales, el aeropuerto y corredores industriales, facilitando la movilidad en una de las ciudades fronterizas más importantes del país. En cuanto a tarifas, el costo general también ronda los 12 pesos, mientras que los usuarios con descuento pagan cerca de 6 pesos.

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