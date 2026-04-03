Chihuahua prepara verificación vehicular y posible retiro de todos los autos autos que estén contaminando el ambiente

La mala calidad del aire ha puesto sobre la mesa nuevas medidas en Chihuahua. Entre ellas, el gobierno estatal analiza implementar un programa de verificación vehicular, así como retirar de circulación a los autos que generen mayores niveles de contaminación.

Aunque la medida aún no está en operación, forma parte de una estrategia para atender los problemas ambientales que se han registrado en distintas zonas del estado, donde incluso se han acumulado más días con mala calidad del aire que con condiciones favorables.

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¿Qué pasará con los autos contaminantes?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la posibilidad de retirar de circulación a vehículos que emitan altos niveles de contaminantes. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, se analiza aplicar esta medida especialmente en unidades que expulsen humo visible.

Entre los casos que se contemplan están:

Emisión de humo negro

Humo azul

Humo blanco

Sin embargo, las autoridades han aclarado que esta medida todavía no se aplica, ya que el reglamento correspondiente sigue en proceso.

Los altos niveles de contaminación en la entidad norteña sería uno de los principales motivos para poner en marcha este programa.|Imagen Ilustrativa

¿En qué consiste la verificación vehicular?

De acuerdo con autoridades estatales, el programa se encuentra en fase de evaluación y desarrollo, por lo que todavía no hay una fecha definida para su implementación.

La propuesta contempla iniciar con flotillas, incluyendo vehículos oficiales, y posteriormente extenderse al resto de la población. En una primera etapa podría ser voluntaria, aunque no se descarta que más adelante se vuelva obligatoria.

Según explicó el secretario Gabriel Valdez, uno de los objetivos principales es regular el estado de los motores de los vehículos, ya que esto permitiría reducir las emisiones contaminantes que se generan diariamente.

¿Por qué preocupa la calidad del aire?

De acuerdo con el propio funcionario, estaciones de monitoreo han detectado altos niveles de partículas suspendidas en el aire, lo que ha encendido alertas en las últimas semanas.

Entre los factores que influyen en esta situación se encuentran:

El alto flujo de vehículos, especialmente por las mañanas

Emisiones contaminantes que contribuyen al efecto invernadero

La sequía prolongada, que facilita la presencia de polvo en el ambiente

La falta de viento, que impide dispersar los contaminantes



Estas condiciones provocan que la contaminación sea más evidente en ciertos momentos del día, particularmente durante las primeras horas.

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