Agentes del ICE detienen a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua

Durante la tarde-noche de este miércoles 25 de marzo se dio a conocer que agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), detuvieron en El Paso, Texas a Bertha Gómez Fong, esposa del polémico exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte.

Información dada a conocer por medios internacionales como El País, señala que Gómez Fong se encuentra recluida en el Centro de Procesamiento de El Paso en Estados Unidos (EUA), esto mientras se trabaja en su proceso de deportación a México.

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El exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue detenido; está acusado de lavado de dinero César Duarte fue gobernador de Chihuahua durante el periodo de 2010 a 2016 en el que se le acusa de desvío de recursos y corrupción. 08 diciembre, 2025

¿Por qué detuvieron a Bertha Gómez Fong?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, Bertha Gómez Fong fue detenida por motivos relacionados a su situación migratoria dentro del territorio norteamericano, por lo cual de momento su captura no corresponde a los cargos por los que se le acusa en nuestro país.

Medios internacionales han referido que Gómez Fong entrará en proceso de deportación, esto con la finalidad de que pueda ser juzgada en nuestro país por los delitos que la vinculan directamente con su esposo César Duarte.

🚨#AlertaADN



Detienen en Texas a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte; se encuentra bajo custodia en el centro de procesamiento de El Paso, según registros del ICE 🚔🇺🇸 pic.twitter.com/gDrCrGBUDp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 26, 2026

¿De qué se le acusa a Bertha Gómez Fong en México?

Fue en agosto del 2020 que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió obtener una orden de captura en contra de Bertha Gómez por su complicidad con Duarte, pese a ello, la mujer solicitó una serie de amparos contra cualquier intento de detención y extradición a México.

¿Quién es Bertha Gómez Fong?

Bertha Gómez Fong fue presidenta del DIF de Chihuahua cuando su esposo era el gobernador de la entidad. A nivel federal, se le menciona en una serie de investigaciones contra su marido por el lavado de dinero de hasta 73 millones de pesos.

Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua

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