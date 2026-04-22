Jalisco prepara festejos para el Día del Niño con un evento único en esta zona del estado

Jalisco se prepara para el Día del Niño 2026.

Jalisco se prepara para el Día del Niño 2026. | Getty Images

Con motivo del Día del Niño, autoridades de movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara anunciaron una jornada especial de recreación. Bajo el nombre “Jalisco Tierra de Aventura”, el evento se realizará el próximo 28 de abril.

La iniciativa fue anunciada por la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del AMG, que este año ha propuesto celebrar la infancia al aire libre.

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Cuándo será la celebración del Día del Niño en Jalisco

La cita para celebrar el Día del Niño en Jalisco será el martes 28 de abril de 2026 en un horario de 4 pm a 7 pm. El punto de encuentro será “Titanes”, ubicado frente a las torres amarillas del Parque Metropolitano.

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del AMG promete que “Jalisco Tierra de Aventura” será un evento único.

Jalisco Tierra de Aventura: ¿cuál será la actividad destacada del evento para celebrar el Día del Niño?

Una de las actividades principales del evento que celebrará el Día del Niño en Jalisco será el estreno del programa “Mi Bici Kids”, una propuesta orientada a fomentar el uso de la bicicleta desde edades tempranas.

Para ello, se habilitará un circuito especialmente diseñado que permitirá a los asistentes desarrollar habilidades básicas de movilidad en un entorno seguro y supervisado.

Además, según comunicó el organismo en redes sociales, habrá préstamo de bicicletas disponible, lo que facilita la participación tanto de menores como de sus familias, incluso si no cuentan con equipo propio.

La actividad que busca conmemorar el Día del Niño en Jalisco es libre y gratuita y se perfila como una celebración para toda la familia.

Fecha: 28 de abril.

Horario: de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: “Titanes” (Frente a las torres amarillas del Parque Metropolitano).

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