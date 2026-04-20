Eliminan examen de admisión para ingresar a bachillerato de la SEP. | X: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a partir de 2026, gracias al programa “Mi derecho, mi lugar”, los alumnos de 18 entidades de la República mexicana ya no tendrán que presentar el examen de admisión para ingresar al bachillerato.

Sin embargo, sí existen otras 14 entidades que sí mantienen el examen de admisión para que los alumnos de secundaria logren obtener un lugar en la escuela de nivel medio superior de su preferencia. Te contamos cuáles son los alumnos que se salvan de hacer el examen de ingreso a bachillerato.

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Lista de estados que ya no hacen examen de admisión para el bachillerato SEP en 2026

En conferencia de prensa, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, dio una muy buena noticia para los alumnos que terminan la secundaria y buscan ingresar al bachillerato de la SEP, pues muchos ya no tendrán que realizar el examen de admisión que aplica el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el nuevo modelo de asignación que sustituyó al COMIPEMS.

📚🟠 La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que el programa “Mi derecho, Mi lugar” permitió que el 40% de más de 307 mil aspirantes ingresara sin examen a su escuela de preferencia en la zona metropolitana.



En el país ya opera en 18 estados,… pic.twitter.com/Fk8PcchkOc — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 20, 2026

De acuerdo con la funcionaria, el proceso de admisión del nuevo programa “Mi derecho, mi lugar”, ya aplica en 18 entidades de México, donde los alumnos ya no tienen que hacer este examen de ingreso en este ciclo escolar.

Los alumnos que ya no van a hacer examen del ECOEMS en 2026 son los que vivan en los siguientes estados:

Baja California Chihuahua Colima Durango Estado de México Ciudad de México Guerrero Michoacán Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Zacatecas

Estados que mantienen el examen de admisión para bachillerato

La funcionaria recordó que el propósito del programa “Mi derecho, mi lugar”, es precisamente ampliar la matrícula para que todos los alumnos que ingresan al bachillerato cuenten con un lugar en la escuela más cercana a su domicilio.

En 2026, existen 14 entidades en las que los alumnos que terminan la secundaria todavía tendrán que realizar el examen de admisión. La lista es la siguiente:

Aguascalientes Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Guanajuato Hidalgo Jalisco Morelos Nuevo León Querétaro Sinaloa Veracruz

¿Cuándo es el registro al programa “Mi derecho, mi lugar”?

El registro para el programa ‘Mi derecho, mi lugar’ terminó el pasado 14 de abril de 2026 y los resultados se pueden consultar el 18 de agosto. Sin embargo, habrá un nuevo periodo de registro para alumnos extemporáneos del 19 al 26 de agosto.

La SEP explicó que al menos el 40% de los alumnos que ingresaron al bachillerato en este ciclo escolar eligieron hacerlo por medio del programa “Mi derecho, mi lugar” sin necesidad de hacer examen de admisión.

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