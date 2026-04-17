Lunaria Nocturno regresa a Jalisco: confirman todas las actividades para este sábado 18 de abril

Para quienes buscan una experiencia que combine el aprendizaje con el entretenimiento nocturno, el evento “Lunaria Nocturno” está de vuelta en Guadalajara. Este próximo sábado 18 de abril, el recinto abrirá sus puertas con una propuesta que se extiende hasta la noche, permitiendo a los asistentes explorar los misterios del universo bajo una dinámica diferente. La jornada destaca por ofrecer desde pabellones interactivos hasta una observación directa con telescopios, consolidándose como un plan ideal tanto para familias de Jalisco como para entusiastas de la astronomía.

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Lunaria Nocturno: ¿Cuál es el programa y los horarios para este sábado?

Las actividades están programadas para este sábado 18 de abril de 2026 en Guadalajara, iniciando desde las 12:00 y concluyendo a las 21:00 horas. El evento está diseñado para que los visitantes puedan elegir entre el recorrido pagado por los pabellones o sumarse únicamente a las actividades gratuitas que inician al caer el sol.

Dentro del horario estelar, se destacan los siguientes puntos:

Pabellón interactivo (12:00 a 19:00 horas): Recorridos guiados por espacios como la Casa de la Tierra, el Transbordador, y demostraciones con el Generador de Van de Graaf.

Recorridos guiados por espacios como la Casa de la Tierra, el Transbordador, y demostraciones con el Generador de Van de Graaf. Talleres y recorridos: Se ofrecerán pláticas sobre la “Primavera en Jalisco” (15:30 y 16:30) y talleres para crear un planisferio celeste a partir de las 17:00 horas.

Se ofrecerán pláticas sobre la “Primavera en Jalisco” (15:30 y 16:30) y talleres para crear un planisferio celeste a partir de las 17:00 horas. Cierre especial: A las 20:00 horas se llevará a cabo el relato “Historias en el cielo”, una forma narrativa de conectar con las constelaciones.

¿Qué actividades serán totalmente gratuitas en Guadalajara?

Uno de los mayores atractivos de Lunaria Nocturno es que no es obligatorio pagar la entrada al pabellón para disfrutar de la experiencia astronómica. A partir de las 19:00 y hasta las 21:00 horas, la explanada del recinto se convertirá en un observatorio público sin costo alguno.

En esta zona, los asistentes podrán utilizar telescopios para observar:

La Luna creciente .

. Júpiter y sus lunas galileanas.

y sus lunas galileanas. La constelación de Géminis.

Además, como parte de las celebraciones anticipadas por el Día del Niño, el Coro EARA ofrecerá un concierto gratuito interpretando temas de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, quien fue un conocido apasionado de la astronomía.

Para quienes deseen ingresar al pabellón de exhibiciones antes de la observación, los costos son muy accesibles: $50 pesos para adultos y $15 pesos para menores, estudiantes, maestros y adultos mayores.