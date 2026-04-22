Adiós a esta mala actitud en el tráfico: Querétaro multará a todos los conductores que utilicen así el claxon

Esta medida busca disminuir o evitar el estrés vial y la contaminación auditiva en la ciudad.

Esta medida busca disminuir o evitar el estrés vial y la contaminación auditiva en la ciudad. | Getty Images

En Querétaro, el uso indebido del claxon ya no es solo una mala práctica, sino una conducta sancionada por el reglamento municipal. Las autoridades han establecido multas para quienes utilicen la bocina sin una justificación válida, especialmente en situaciones de tráfico intenso.

De acuerdo con el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, esta medida busca reducir el ruido excesivo y mejorar la convivencia vial. El claxon debe utilizarse únicamente como una herramienta preventiva para evitar accidentes, no como una forma de presión o molestia entre conductores.

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¿En qué casos está prohibido usar el claxon?

La normativa en Querétaro establece que no se debe utilizar la bocina en situaciones que no representen un riesgo real en la vía. Entre las conductas sancionadas se encuentran:

Usar el claxon sin motivo de prevención de un accidente

Hacer uso de la bocina en medio del tráfico o congestión vehicular

Generar ruido innecesario o excesivo con el vehículo

trafico claxon Esta sanción también busca aleccionar a personas que utilicen la bocina sin una justificación válida. (Getty Images)

¿De cuánto es la multa por usar mal el claxon?

Las personas que incumplan esta disposición pueden recibir:

Multa de 5 a 10 UMA , equivalente aproximadamente a $586.55 a $1,173.10 pesos en 2026

, equivalente aproximadamente a en 2026 1 punto de penalización en la licencia de conducir

Esta sanción busca desincentivar prácticas que contribuyen al estrés vial y la contaminación auditiva en la ciudad.

¿Qué otras acciones pueden ser sancionadas?

El reglamento de Querétaro también contempla otras conductas indebidas dentro y fuera del vehículo que pueden derivar en sanciones:

Insultar, agredir o golpear a personal de movilidad

Realizar señas ofensivas o maniobras para intimidar a otros conductores

Ingerir bebidas alcohólicas dentro del vehículo

Sacar partes del cuerpo u objetos mientras el vehículo está en movimiento

Arrojar basura a la vía pública

Abrir puertas sin precaución o con el vehículo en movimiento

Descender del vehículo mientras está en circulación

Distraer al conductor o interferir con el control del vehículo

Viajar en zonas no destinadas para pasajeros

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para fomentar una cultura vial responsable y reducir riesgos tanto para conductores como para peatones.

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