Es oficial: Querétaro multará por ley a todos los conductores que utilicen el GPS de esta manera al circular

La ley ya define cuándo el GPS al circular se convierte en infracción

La ley ya define cuándo el GPS al circular se convierte en infracción | Imagen ilustrativa generada con IA

Una nueva ley de movilidad en Querétaro pone en la mira a los conductores que utilizan el GPS de cierta manera al circular por las calles del estado. La norma ya cuenta con respaldo legal formal y establece sanciones tanto económicas como administrativas para quienes infrinjan esta regla específica mientras están al volante.

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La infracción que Querétaro convirtió en ley

Querétaro multará conductores que manipulen mapas o navegadores GPS con el vehículo en movimiento. El Artículo 73, fracción IV del reglamento de movilidad lo prohíbe de forma explícita: cualquier ajuste al dispositivo debe realizarse con el auto completamente detenido antes de continuar la marcha.

La sanción económica va de 10 a 20 UMA, donde cada unidad equivale a 117.31 pesos. Eso coloca el rango de la multa entre 1,173 y 2,346 pesos para cualquier conductor que toque su navegador mientras el vehículo avanza por una vialidad del estado.

El golpe, sin embargo, no termina en la billetera. La autoridad aplica además una quita de 3 puntos en la licencia de conducir, una consecuencia que se acumula y complica seriamente la situación de quienes reincidan en esta conducta al volante.

GPS auto Si usas el GPS mientras manejas, recibirás una impactante multa. (Getty Images)

Lo que dice la ley y cómo afecta a los conductores

El reglamento no deja margen de interpretación: utilizar dispositivos de apoyo a la conducción —incluidos navegadores y aplicaciones de mapas— con el vehículo en marcha constituye una infracción sancionable. No importa si la interacción dura apenas unos segundos; la norma no distingue duración ni contexto de la acción.

La única forma de circular sin riesgo de multa es detener completamente el vehículo antes de interactuar con cualquier navegador GPS. Esa es la condición que establece la ley para que el uso del dispositivo sea considerado válido y no genere consecuencias legales para el conductor.

Esta regulación forma parte de un marco más amplio de movilidad vial en Querétaro que apunta a reducir las distracciones al volante en todo el estado. Los conductores que transiten por la entidad deben conocer esta norma con precisión para evitar sanciones que combinan impacto económico directo y pérdida de puntos en su licencia.

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