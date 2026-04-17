Estos son los municipios de Querétaro que se añadieron al programa de Regularización de Establecimientos con venta de alcohol

El programa controla a los espacios que comercializan bebidas alcohólicas. | Especial

El gobierno de Querétaro firmó un convenio para integrar a municipios de la Zona Metropolitana al programa de Regularización de Establecimientos con venta de alcohol. Con esta medida, se busca simplificar trámites administrativos y fortalecer los controles sobre estos negocios.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno, sostuvo que esta medida permitirá establecer reglas claras y homologar criterios en la regulación de establecimientos que venden o permiten el consumo de bebidas alcohólicas, además de brindar certeza jurídica a los empresarios.

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¿Qué municipios se añadieron al programa de Regularización en Querétaro?

Los municipios que se sumaron al programa pertenecen a la Zona Metropolitana y son:

Querétaro .

. Corregidora .

. El Marqués .

. Huimilpan.

¿Cuál es el objetivo del programa de Regularización de Establecimientos con venta de alcohol?

El objetivo central de este programa es brindar certeza jurídica a los empresarios, promover la legalidad y fortalecer la capacidad institucional de las autoridades, remarcó Gudiño Torres.

Además, el convenio permitirá mejorar la regulación de los espacios que venden o permiten el consumo de bebidas alcohólicas, lo que se traduce en entornos más seguros para la ciudadanía, sostuvo Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

Por su parte, el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, señaló que esta acción forma parte de una visión de coordinación metropolitana, enfocada en facilitar trámites y mejorar la atención a la población.

Además, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, aseguró que este convenio permitirá establecer un orden común entre los municipios involucrados. En la misma línea, el edil de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, subrayó que el trabajo conjunto con el estado fortalece los resultados en favor de la ciudadanía.

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