Ni El Refugio ni Corregidora: el municipio de Querétaro que organiza torneos deportivos para la prevención de adicciones este 17 de abril

En un esfuerzo por fomentar estilos de vida saludables y alejar a las nuevas generaciones de situaciones de riesgo, el municipio de El Marqués en Querétaro ha puesto en marcha una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta de transformación social. Se trata del “Torneo Preventivo”, una convocatoria abierta que busca reunir a las familias queretanas en torno a la actividad física y la sana competencia.

Este evento es una pieza clave en las estrategias locales de prevención de adicciones.

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Querétaro: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el torneo?

La cita está programada para este viernes 17 de abril en Querétaro. La sede elegida es la Unidad Deportiva La Cañada, un espacio emblemático del municipio destinado al desarrollo de actividades físicas y recreativas.

De acuerdo con el programa oficial, la inauguración formal del evento se realizará a las 16:30 horas. Los organizadores han señalado que las personas interesadas en participar pueden acudir directamente a la unidad deportiva el día del evento para integrarse a las actividades, siempre bajo los lineamientos de los coordinadores de las academias de Centro Vive.

¿Qué categorías participan y cuáles son los premios?

El torneo está diseñado para incluir a diferentes grupos de edad, asegurando que tanto los más pequeños como los adolescentes tengan un espacio de competencia adecuado a su nivel. La convocatoria contempla tres categorías principales:

Mini

Infantil

Juvenil

Para incentivar la participación y el esfuerzo de los equipos, se ha establecido una bolsa de premios económica para los tres mejores lugares de cada categoría. Los reconocimientos se distribuirán de la siguiente manera:

Primer lugar: 3,000 pesos. Segundo lugar: 2,000 pesos. Tercer lugar: 1,000 pesos.

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