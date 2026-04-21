Ni Corregidora ni El Marqués: el municipio de Querétaro donde se inauguró una celda de producción aeroespacial

Las estructuras realizadas en esta celda aeroespacial son empleados en turbinas aeronáuticas dentro de la industria aeroespacial.

Las estructuras realizadas en esta celda aeroespacial son empleados en turbinas aeronáuticas dentro de la industria aeroespacial. | NASA

La industria aeroespacial en Querétaro ha sumado una nueva apuesta tecnológica con la puesta en marcha de una celda de producción especializada. Esta instalación, ubicada en la ciudad homónima, refuerza el posicionamiento del estado en la manufactura avanzada y su papel dentro de cadenas industriales de alcance global.

El proyecto forma parte de la expansión de Oerlikon, compañía sueca que ya operaba en la entidad y que ahora incrementa su capacidad productiva.

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¿Qué se produce en esta instalación?

La línea está dedicada a la fabricación de estructuras tipo “honeycomb”, componentes utilizados en turbinas aeronáuticas. Estas piezas destacan por su ligereza y resistencia, características clave en la industria aeroespacial.

Desde estas instalaciones también se desarrollan componentes que forman parte de motores utilizados en aeronaves. La producción se integra a cadenas globales y mantiene relación con empresas del sector como ITP Aero, lo que permite fortalecer la proveeduría desde Querétaro hacia mercados internacionales.

La innovación se construye con inversión y confianza. Inauguramos la celda de manufactura de componentes honeycomb de #Oerlikon, una ampliación que fortalece el sector aeroespacial en Querétaro, genera empleos y apuesta por tecnología de alto nivel con alcance global.… pic.twitter.com/1QE8B62C03 — Marco Del Prete (@mdelprete) April 14, 2026

Impacto en la industria y el empleo

La puesta en marcha de esta celda tuvo una inversión inicial de cerca de $20 millones de pesos. Sin embargo, se tiene proyectada una inversión total de 50 millones de pesos del 2026 al 2029. De acuerdo con la misma empresa, que cuenta con 25 años en México a través de 4 plantas, 2 de ellas en Querétaro, implica la generación de alrededor de 25 empleos especializados, enfocados en procesos técnicos de alta precisión.

Además, el proyecto responde a una lógica de crecimiento interno de la empresa, que amplía sus operaciones para atender nuevas demandas del sector aeroespacial. Esta expansión permite incorporar más etapas del proceso productivo dentro del estado, reduciendo tiempos y fortaleciendo la cadena de suministro local.

Querétaro, un polo consolidado en la industria aeroespacial

La llegada de esta nueva celda se inserta en un ecosistema que ya está completamente desarrollado. En Querétaro operan más de 80 empresas aeroespaciales, lo que lo convierte en el clúster más importante del país en este sector . Tan solo dentro del Aeroclúster estatal participan alrededor de 60 compañías que concentran la mayor parte de la actividad industrial, muchas de ellas ubicadas en el Parque Aeroespacial de Colón.

Entre las empresas instaladas destacan firmas globales como Safran, Bombardier y proveedores especializados que forman parte de cadenas internacionales de producción .

En el estado no solo se ensamblan piezas, también se fabrican componentes de motores, estructuras aeronáuticas, sistemas de aterrizaje y se desarrollan procesos de mantenimiento, reparación e ingeniería avanzada, lo que permite cubrir prácticamente toda la cadena de valor del sector.

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