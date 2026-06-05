Es oficial en Jalisco: Congreso exige declarar emergencia sanitaria en este municipio por daños renales en niños

El Congreso de Jalisco aprobó un exhorto para declarar emergencia sanitaria y ambiental en Poncitlán debido al alarmante incremento de más de tres mil niños con daño renal.

La iniciativa parlamentaria exige la intervención urgente de la Secretaría de Salud para frenar la proliferación de insuficiencia crónica en la ribera de Chapala. El despliegue de brigadas de contención iniciará de inmediato.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el municipio de Jalisco afectado por el incremento de daño renal en menores?

El foco de la crisis de salud pública se concentra en el municipio de Poncitlán, donde autoridades locales identificaron que alrededor de tres mil 400 menores de edad presentan afectaciones en el funcionamiento de sus riñones. El peligro latente es que dichos casos evolucionen hacia una insuficiencia renal crónica irreversible.

Las evaluaciones clínicas coordinadas por los especialistas médicos se enfocan principalmente en las siguientes comunidades vulnerables:

Ribera de Chapala: superficies de alta vulnerabilidad social en las localidades costeras de Mezcala y San Pedro Itzicán.

superficies de alta vulnerabilidad social en las localidades costeras de Mezcala y San Pedro Itzicán. Población escolar: aplicarán tamizajes mensuales en los planteles de educación básica de Poncitlán para detectar la presencia de indicadores como la albuminuria.

aplicarán tamizajes mensuales en los planteles de educación básica de Poncitlán para detectar la presencia de indicadores como la albuminuria. Grupos de alto riesgo: estricta observación médica semestral a un padrón prioritario de 400 niños considerados altamente propensos al padecimiento.

¿Cuáles son las causas asociadas a la crisis renal infantil y los síntomas de alerta?

Investigadores de la Universidad de Guadalajara asocian esta problemática médica con una condición multifactorial compleja que abarca desde deficiencias alimentarias hasta la contaminación industrial histórica de la cuenca del Río Lerma-Santiago. Estudios científicos detectaron la presencia de agroquímicos peligrosos, como glifosato y glufosinato, en la orina de cientos de menores de la zona.

Los padres de familia deben vigilar de forma permanente la aparición de los siguientes signos de alerta temprana en sus hijos:

Cambios en la orina: detectar si el líquido presenta consistencia espumosa, rastros de sangre o si disminuye drásticamente la frecuencia de la micción.

detectar si el líquido presenta consistencia espumosa, rastros de sangre o si disminuye drásticamente la frecuencia de la micción. Retención de líquidos: observar si existe hinchazón o edema visible en los párpados, el rostro, las piernas, los pies o los tobillos.

observar si existe hinchazón o edema visible en los párpados, el rostro, las piernas, los pies o los tobillos. Debilidad generalizada: monitorear cuadros de fatiga crónica extrema inexplicable y niveles de presión arterial inusualmente altos para su edad.

Los tutores de la entidad deben acudir de manera inmediata a los hospitales pediátricos del área metropolitana de Guadalajara si los menores presentan síntomas relacionados. El ayuntamiento de Poncitlán mantiene la distribución de apoyos alimentarios basados en productos orgánicos para contrarrestar la exposición a pesticidas agrícolas en los cultivos locales de chayote.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.