Confirmado: este tramo de la autopista México-Querétaro tendrá obras y nadie esperaba que duraran tanto

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició obras de rehabilitación asfáltica en la autopista México-Querétaro. Los trabajos de mantenimiento se concentran entre la Cuesta China y Plaza Galerías, afectando la circulación por un periodo de hasta 60 días.

La SICT asumió el mantenimiento de la carpeta de rodamiento tras un convenio de transferencia con las autoridades municipales de la capital queretana. El despliegue de maquinaria pesada alterará la movilidad regular durante los próximos dos meses.

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¿Cuál es el tramo afectado por las obras de la SICT en la autopista México-Querétaro?

La intervención de reencarpetamiento total se concentra en el sector de entrada a la capital de Querétaro, una de las arterias más transitadas a nivel nacional. Las cuadrillas de trabajadores colocaron trafitambos y delineadores naranjas para delimitar las áreas de maniobras operativas.

El polígono vial con modificaciones a la circulación abarca los siguientes puntos de referencia:

Zona de la Cuesta China: el inicio de las labores de bacheo profundo e instalación de señalamientos preventivos condiciona el descenso por este sector estratégico.

el inicio de las labores de bacheo profundo e instalación de señalamientos preventivos condiciona el descenso por este sector estratégico. Inmediaciones de la Fiscalía: la presencia constante de la Guardia Vial genera detenciones intermitentes cerca de las instalaciones de procuración de justicia.

la presencia constante de la Guardia Vial genera detenciones intermitentes cerca de las instalaciones de procuración de justicia. Perímetro de Plaza Galerías: el circuito de mantenimiento asfáltico concluye en este punto conectado con complejos comerciales, provocando asentamientos vehiculares.

¿Cuáles son los horarios de los cierres viales en Querétaro y qué condiciones aplican?

La delegación federal determinó que los trabajos de pavimentación se ejecuten exclusivamente durante la noche para mitigar el caos vehicular en las horas pico del día. Las unidades de transporte de carga y los camiones de pasajeros mantendrán paso libre durante las mañanas.

El entorno vial y las restricciones fijadas para el desarrollo del proyecto técnico contemplan el siguiente panorama:

Horario nocturno estricto: los cierres parciales de carriles y la operación de maquinaria pesada ocurren desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente.

los cierres parciales de carriles y la operación de maquinaria pesada ocurren desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente. Tránsito intermitente en El Colorado: el polvo, las reducciones de carriles y las modificaciones temporales a la circulación persisten desde este sector del municipio de El Marqués.

el polvo, las reducciones de carriles y las modificaciones temporales a la circulación persisten desde este sector del municipio de El Marqués. Vigilancia operativa fija: los elementos de seguridad vial ordenan el flujo de automóviles para reducir el impacto del desgaste asfáltico y prevenir siniestros.

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Los automovilistas deben salir con tiempo excedente para evitar retrasos significativos hacia la conexión con Guanajuato. La delegación federal analiza de forma paralela la viabilidad técnica de edificar una rampa de frenado elevada para vehículos pesados sobre la Cuesta China, proyecto proyectado para reconfigurar los accesos de la zona alta.

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