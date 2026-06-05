Luna de Fresa 2026: los 5 mejores lugares de la CDMX y el horario ideal para observar el fenómeno

La Luna de Fresa 2026 ocurrirá el lunes 29 de junio y será visible desde los 32 estados del país. Astronómicamente alcanzará su fase llena a las 17:57 horas (tiempo del centro de México), aunque a esa hora todavía habrá luz solar. El mejor momento para observarla comenzará después del atardecer, a partir de las 18:30 o 19:00 horas, cuando la Luna empiece a emerger sobre el horizonte.

Estos serán los mejores lugares para observar el fenómeno astronómico desde la Ciudad de México.

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¿Cuáles son los 5 mejores lugares de la CDMX para ver la Luna de Fresa 2026?

Para quienes estén en la CDMX, el mejor horario será alrededor de las 20:00 horas, cuando el cielo ya esté oscuro y la Luna continúe relativamente cerca del horizonte. Los lugares más recomendados para la observación son:

Cerro de la Estrella

Miradores del Ajusco

La Marquesa

Desierto de los Leones

Azoteas con vista despejada hacia el este

En todos los casos, ya sea que los observadores del cielo nocturno se encuentren en la CDMX o en otro estado, la recomendación es buscar un horizonte despejado hacia el este y espacios con poca contaminación lumínica.

Luna La Luna, o superluna, se divisa mientras sale por detrás del Capitolio de los Estados Unidos, el lunes 9 de marzo de 2020, en Washington, D.C., Estados Unidos. (NASA/Joel Kowsky/NASA/Joel Kowsky)

¿Por qué la Luna de Fresa 2026 no se verá rosa y qué color tendrá en México?

Uno de los mitos más extendidos es que este fenómeno pinta el cielo de color rosa. En realidad, el nombre proviene de antiguas tradiciones relacionadas con la temporada de cosecha de fresas en Norteamérica y no tiene relación con su color.

La tonalidad cálida del satélite terrestre que muchas personas observan se debe a un fenómeno atmosférico: cuando la Luna aparece cerca del horizonte, su luz atraviesa una capa más gruesa de la atmósfera, lo que dispersa las longitudes de onda cortas y permite que predominen tonos amarillos, naranjas y rojizos, similar al efecto que produce un atardecer.

Este año tiene además una particularidad: será una microluna, fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con el apogeo, es decir, cuando el satélite se encuentra en uno de los puntos más alejados de la Tierra. La Luna llena de junio tendrá como telón de fondo la constelación de Sagitario, muy cerca del asterismo conocido como “La Tetera”.

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