Adiós a esta costumbre: Querétaro prepara multas para todos los conductores que escuchen música de esta forma

Hay una regla en Querétaro que muchos conductores desconocen, aunque lleva tiempo vigente en el reglamento de movilidad del estado. No es un detalle menor ni una advertencia futura: quienes escuchen música de esta forma desde su auto arriesgan su bolsillo de forma inmediata. La sanción ya existe, ya aplica y no distingue entre vehículos particulares, camionetas o cualquier otro tipo de unidad en circulación.

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¿Qué prohíbe exactamente la ley de tránsito en Querétaro?

El Artículo 72 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito en Querétaro lo establece sin rodeos ni ambigüedades. Ningún vehículo puede circular con equipos o sistemas de sonido que reproduzcan música a volumen excesivo si ese ruido genera molestias a otras personas que comparten la vía pública. La norma es directa y no admite interpretaciones a favor del conductor.

La regulación también apunta contra las bocinas y claxons. Quedan prohibidos aquellos dispositivos que emitan ruido excesivo o produzcan un sonido diferente al que traía el vehículo de fábrica. No importa si se trata de un auto compacto, una camioneta de trabajo o una unidad de transporte: la restricción aplica de forma pareja para todos sin excepción.

El reglamento no deja escapatoria legal ni margen de negociación. Basta con que el equipo de sonido incomode de manera comprobable a quienes están alrededor del vehículo para que la infracción quede configurada de forma automática. No se requiere denuncia formal previa ni un proceso largo: la autoridad puede actuar en el momento.

multa multa (TVA)

¿Cuánto te pueden cobrar si te detectan con el volumen alto?

La multa para los conductores que circulen con música a volumen excesivo en Querétaro va de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización. Con cada UMA valuada en 117.31 pesos, la sanción económica puede ir desde 1,173 hasta 2,346 pesos en un solo levantamiento. Una cantidad que duele, especialmente si se considera que la infracción ocurre en segundos.

Existe un dato que algo alivia la situación: esta infracción no descuenta puntos de la licencia de conducir del infractor. El impacto es exclusivamente económico y no genera consecuencias directas sobre el historial vial del conductor ante las autoridades del estado. Para quienes acumulan infracciones, eso marca una diferencia importante frente a otras faltas de tránsito.

Sin embargo, que no quite puntos no significa que la sanción sea irrelevante o que convenga ignorarla. Pagar hasta 2,300 pesos por subir el volumen es una consecuencia real y completamente vigente dentro de la legislación queretana. Las autoridades ya tienen la facultad legal de aplicarla, y la norma no requiere ninguna modificación adicional para entrar en acción.

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