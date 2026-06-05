Revelan que el relleno sanitario de Puerto Vallarta está operando sin permiso actualizado desde el 2025

El relleno sanitario El Gavilán, en Puerto Vallarta, lleva meses operando sin una autorización vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco.

Así lo confirmó la titular de la dependencia, Paula Bauche Petersen, durante un foro realizado en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) sobre manejo de residuos y cumplimiento de normas ambientales.

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¿Desde cuándo opera sin permiso el relleno sanitario de Puerto Vallarta, según la funcionaria?

El permiso del sitio destinado a la disposición final de residuos venció el 4 de diciembre de 2025. Desde entonces, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no ha iniciado el proceso de actualización correspondiente ante las autoridades ambientales.

Para regularizar la situación, el municipio de Jalisco deberá presentar nuevamente documentación técnica y administrativa ante la Semadet, que a su vez revisará el expediente, realizará inspecciones y emitirá observaciones sobre la operación del relleno.

La secretaria recordó que la gestión y disposición de residuos sólidos urbanos es responsabilidad directa de los gobiernos municipales, quienes están obligados a mantener actualizados sus permisos y cumplir con las medidas establecidas por las autoridades ambientales.

¿Por qué es importante que el relleno sanitario de Puerto Vallarta tenga autorización vigente en Jalisco?

Según la titular de Semadet, este tipo de instalaciones requieren supervisión constante para garantizar que operen bajo lineamientos ambientales adecuados y evitar posibles afectaciones ecológicas. La falta de un permiso actualizado implica que este sitio de Jalisco no está siendo verificado bajo los estándares que la ley exige.

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