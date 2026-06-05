Desde el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el actual Gobierno de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado un total de 2 mil 314 millones de pesos a 10 empresas sin experiencia en construcciones hidráulicas, en un caso de corrupción vinculado a Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Martínez Rodríguez, otorgó 38 de los 42 contratos antes referidos cuando fue titular de la Gerencia de Recursos Materiales entre octubre de 2020 y mayo del 2021.

El escándalo envuelve tanbién a la notaría de Adán Augusto López Hernandez, hoy senador de Morena; así como a autoridades de alto rango de la Conagua.

Aunque la investigación habla de 10 empresas el epicentro está en la compañía Ferroclin U&Q constituida en 2014 en la notaría de López Hernández.

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¿Qué se sabe sobre el caso de Conagua y Adán Augusto López?

De acuerdo con lo que se menciona en la investigación de MCCI, la constelación de empresas en cuestión comparten accionistas, gerentes, comisarios, notarios y administradores únicos, esto con la única intención de simular una competencia “legal” en las licitaciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacaba para obras públicas.

Se señaló que una de las obras que están involucradas en este caso, es la de la presa Santa María que se construyó en Sinaloa, así como la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui en Sonora y la de la presa Picachos en la misma entidad sinaloense.

Tras ello, Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía de AMLO y el cual no contaba con el conocimiento del sector hidráulico, otorgó el resto de los contratos a estas 10 empresas que ya fueron detectadas como factureras por el propio SAT.

Conagua entregó contratos millonarios a 10 empresas sin experiencia hidráulica

En total, la Conagua entregó 2 mil 314 millones de pesos a estas empresas a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como en lo que se lleva de la actual administración en el país.

El fallo de la licitación fue firmado por la hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en ese momento dirigía la Gerencia de Recursos Materiales.

Se indicó que hoy en día, la misma red de 10 empresas ha recibido contratos desde la Gerencia de Recursos Materiales, la cual hoy en día está a cargo de Mariana Puig López, extesorera de la Cámara de Diputados.

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