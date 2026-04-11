El municipio de Querétaro que quedará partido en dos por las vías del nuevo tren

El Tren México-Querétaro dividirá geográficamente al municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, debido al confinamiento de sus vías. El alcalde Beto Nava Cruz confirmó que el trazo generará una división territorial que impactará la movilidad urbana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través del Agrupamiento de Ingenieros Militares “Felipe Ángeles”, coordina las obras técnicas para mitigar el impacto. El proyecto obliga a demoler viviendas y modificar el trazo ferroviario tras localizar un ducto de gas L.P., garantizando la viabilidad de la infraestructura federal.

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¿Cómo afectará el Tren México-Querétaro la movilidad en Pedro Escobedo?

El confinamiento total de las vías del tren limitará la comunicación norte-sur en los centros urbanos. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) de Querétaro integra actualmente las necesidades de interconexión para evitar el aislamiento de comunidades y zonas productivas.

Impactos detectados en la zona:

División territorial: El municipio quedará seccionado, dificultando el tránsito libre entre sectores.

El municipio quedará seccionado, dificultando el tránsito libre entre sectores. Limitación vehicular: El trazo impide el cruce tradicional de calles y caminos rurales.

El trazo impide el cruce tradicional de calles y caminos rurales. Riesgos de suministro: El hallazgo de un ducto de gas L.P. obligó a redistribuir las vías.

El hallazgo de un ducto de gas L.P. obligó a redistribuir las vías. Afectación patrimonial: Demolición confirmada de dos viviendas dentro del derecho de vía.

En Pedro Escobedo, la presidenta @Claudiashein encabeza el inicio de la construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, que reducirá el tiempo de traslado a dos horas a través de 226 kilómetros de doble vía.



“Para nosotros es muy importante esta obra; era un… pic.twitter.com/Myk1TF7145 — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 28, 2025

¿Qué obras de conexión solicita Querétaro al Gobierno Federal?

José Pío X Salgado Tovar, titular de la SDUOP, gestiona ante la Federación un paquete de infraestructura complementaria. El objetivo es que el Gobierno Federal financie puentes y pasos que mantengan la conectividad peatonal y vehicular en los municipios afectados.

Construir puentes vehiculares en puntos estratégicos de alta densidad de tráfico.

puentes vehiculares en puntos estratégicos de alta densidad de tráfico. Habilitar pasos peatonales seguros para evitar accidentes en el confinamiento ferroviario.

pasos peatonales seguros para evitar accidentes en el confinamiento ferroviario. Implementar obras hidráulicas y pluviales donde el tren colinde con cauces de ríos.

Las propuestas deben entregarse durante el primer semestre de 2026 y el financiamiento total corresponde al Gobierno Federal como ejecutor de la obra.

¡Es tiempo de trenes!

La #SICT del @GobiernoMx avanza en la construcción de los tramos Ciudad de México–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo que beneficiarán a cerca de 70 mil pasajeros diarios. pic.twitter.com/GkvFssQTvv — SICT México (@SICTmx) April 7, 2026

¿Qué otros municipios de Querétaro requieren puentes por el paso del tren?

Además de Pedro Escobedo, demarcaciones como El Marqués, San Juan del Río y la capital Querétaro han manifestado limitaciones en su planeación urbana por el paso de la vía confinada. La SDUOP trabaja en una propuesta económica conjunta para agilizar estos proyectos adicionales.

Acciones de mitigación en curso:

Identificar zonas críticas de interconexión en centros urbanos. Gestionar ante la Federación la construcción de infraestructura pluvial para evitar inundaciones. Monitorear el avance del Agrupamiento de Ingenieros Militares para ajustar vialidades locales. Resguardar el derecho de vía para evitar asentamientos irregulares que frenen el proyecto.