Trámite de voluntad anticipada, qué es y cómo tramitarlo gratis en CDMX
La ley de voluntad anticipada en México se puede realizar a partir de los 18 años y permite decidir sobre los tratamientos médicos al final de la vida.
La Secretaría de Salud Púbica y el Colegio de Notarios anunció que el trámite de voluntad anticipada se podrá realizar de forma gratuita en todas las notarías públicas.
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Trámite de voluntad anticipada
De acuerdo con el comunicado, en todas las notarías públicas de la capital se podrá realizar el trámite de voluntad anticipada completamente gratis. Así las personas podrán expresar si desean o no ser sometidas a procedimientos que prolonguen su vida de manera artificial.
Este documento legal es un escrito en el que las personas deciden sobre tratamientos médicos y cuidados de salud en situaciones críticas como:
- Aceptar o rechazar procedimientos médicos
- Evitar la obstinación terapéutica
- Garantizar que se respete la decisión del paciente
- Priorizar una muerte digna con cuidados paliativos
Es importante mencionar que la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia pues solo regula la ortotanasia, es decir la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal.
A través del Documento de #VoluntadAnticipada puedes dejar instrucciones claras hoy sobre tratamientos médicos en caso de un diagnóstico de enfermedad irreversible o incurable.— Colegio de Notarios CDMX (@colegionotarios) March 24, 2026
Y para que tu voluntad se cumpla puedes elegir quién vigilará que ésta se lleve a cabo.
Así, definimos… pic.twitter.com/TsBB7vRNA5
¿Cómo realizar el trámite de voluntad anticipada?
El trámite estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y las personas adultas mayores pueden realizarlo sin costo siguiendo estos pasos:
- Tener 65 años o más
- Presentar identificación oficial vigente
- Acudir con representantes legales y testigos
- Ser residente de la CDMX
Una vez que concluya el periodo de gratuidad, el trámite tendrá un costo de 750 pesos más IVA para personas de 65 años y más y de mil 600 pesos más IVA para el resto de la población.
✨📄 Hemos firmado junto con el @colegionotarios un convenio de colaboración para fortalecer el acceso de las personas al ejercicio del derecho a la #VoluntadAnticipada— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) March 13, 2026
🍃 Esta es una herramienta que permite decidir de manera libre y anticipada sobre los tratamientos médicos al… pic.twitter.com/l4riFhcBvA
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