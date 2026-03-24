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Trámite de voluntad anticipada, qué es y cómo tramitarlo gratis en CDMX

La ley de voluntad anticipada en México se puede realizar a partir de los 18 años y permite decidir sobre los tratamientos médicos al final de la vida.

Trámite de voluntad anticipada en CDMX
Voluntad anticipada CDMX|Getty Images

Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Salud Púbica y el Colegio de Notarios anunció que el trámite de voluntad anticipada se podrá realizar de forma gratuita en todas las notarías públicas.

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Trámite de voluntad anticipada

De acuerdo con el comunicado, en todas las notarías públicas de la capital se podrá realizar el trámite de voluntad anticipada completamente gratis. Así las personas podrán expresar si desean o no ser sometidas a procedimientos que prolonguen su vida de manera artificial.

Este documento legal es un escrito en el que las personas deciden sobre tratamientos médicos y cuidados de salud en situaciones críticas como:

  • Aceptar o rechazar procedimientos médicos
  • Evitar la obstinación terapéutica
  • Garantizar que se respete la decisión del paciente
  • Priorizar una muerte digna con cuidados paliativos

Es importante mencionar que la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia pues solo regula la ortotanasia, es decir la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal.

¿Cómo realizar el trámite de voluntad anticipada?

El trámite estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y las personas adultas mayores pueden realizarlo sin costo siguiendo estos pasos:

  • Tener 65 años o más
  • Presentar identificación oficial vigente
  • Acudir con representantes legales y testigos
  • Ser residente de la CDMX

Una vez que concluya el periodo de gratuidad, el trámite tendrá un costo de 750 pesos más IVA para personas de 65 años y más y de mil 600 pesos más IVA para el resto de la población.

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