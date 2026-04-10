Es oficial: la inscripción para la Tarjeta Rosa de Guanajuato tendrá un segundo registro en 2026

El Gobierno de Guanajuato confirmó que la Tarjeta Rosa contará con un nuevo periodo de registro durante 2026, luego de que concluyera la primera etapa de inscripciones el pasado 31 de marzo. La medida busca dar oportunidad a mujeres que no lograron completar su proceso en el periodo inicial.

La gobernadora Libia García informó que este segundo registro se llevará a cabo en julio, como parte de una estrategia para ampliar el alcance del programa social ante la alta demanda en la entidad.

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Tarjeta Rosa tendrá nuevo registro en julio de 2026

De acuerdo con lo señalado por la mandataria estatal, este nuevo periodo funcionará como una segunda oportunidad para todas aquellas mujeres que no pudieron inscribirse previamente. La convocatoria extraordinaria responde a la necesidad de extender el beneficio a más hogares guanajuatenses.

Uno de los cambios más relevantes para este año es la ampliación del padrón de beneficiarias, que pasó de 560 mil a 690 mil mujeres, lo que permitirá incrementar la cobertura del programa en todo el estado. Esta decisión se tomó tras observar el alto número de solicitudes registradas durante los primeros meses del año.

💜 A las niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato:

No están solas.



Seguimos trabajando en acciones para eliminar la violencia y apoyarlas en cada paso. Con ALIADAS, la Tarjeta Rosa, becas, salud, justicia y acompañamiento total.



El #GobiernoDeLaGente es aliado incondicional… pic.twitter.com/zXo6jNRaVA — Libia Dennise (@LibiaDennise) July 3, 2025

¿Cuánto dinero da la Tarjeta Rosa y a quién está dirigida?

La Tarjeta Rosa en Guanajuato otorga un apoyo económico total de $6,000 pesos anuales, los cuales se entregan en dos dispersiones de $3,000 pesos cada una, programadas generalmente para los meses de junio y noviembre. Este esquema permite que las beneficiarias reciban el recurso en momentos clave del año, facilitando la administración de sus gastos.

El programa está dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años de edad, principalmente madres de familia, y busca fortalecer su economía mediante apoyo directo y servicios complementarios.

Requisitos para registrarse a la Tarjeta Rosa en Guanajuato

El proceso de inscripción continuará realizándose a través de la aplicación oficial del programa. Las interesadas deberán contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE)

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento de sus hijas o hijos

Las autoridades estatales recomendaron mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer las fechas exactas y lineamientos del registro en julio, ya que podrían darse detalles adicionales conforme se acerque la nueva convocatoria.

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