Es oficial: este es el municipio de Guanajuato por donde pasaría el Tren Querétaro-San Luis Potosí

Celaya ya forma parte del plan de recorrido del Tren México-Guadalajara, por lo que esta nueva estrategia respaldaría su presencia en el otro proyecto ferroviario

Celaya ya forma parte del plan de recorrido del Tren México-Guadalajara, por lo que esta nueva estrategia respaldaría su presencia en el otro proyecto ferroviario | EFE

El municipio de Celaya se perfila como uno de los puntos clave en el proyecto del tren de pasajeros que busca conectar Querétaro con San Luis Potosí.

De acuerdo con autoridades locales, esta ciudad del Bajío estaría contemplada dentro del recorrido, debido a su ubicación estratégica y su importancia como nodo industrial y logístico en la región.

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¿Pasará el tren por Celaya?

Según declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, el tren sí tiene previsto cruzar por Celaya, lo que abriría la puerta a una mayor conectividad para el municipio.

El edil adelantó que el gobierno municipal busca que se construya una estación en Celaya. Según lo señalado por el alcalde, esta no se ubicaría en el centro de la ciudad, sino en una zona más alejada, posiblemente hacia el norte.

A pesar de ello, la estación aún no está confirmada oficialmente, por lo que su inclusión dependerá de las decisiones finales del proyecto federal. Cabe mencionar que la ciudad guanajuatense ya forma parte del plan de recorrido del Tren México-Guadalajara, por lo que esta nueva estrategia respaldaría su presencia en el otro proyecto ferroviario.

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Celaya, punto estratégico del proyecto

La posible inclusión de Celaya no es casual. Su ubicación en el corredor del Bajío la convierte en un punto clave para la movilidad regional, al conectar distintas rutas industriales, carreteras y ferroviarias.

Además de Celaya, la ruta preliminar contempla su paso por otros municipios del estado de Guanajuato como Comonfort, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.

Aún no hay trazo definitivo confirmado

Autoridades federales, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, han señalado que el proyecto se encuentra en revisión, por lo que todavía no existe un plan ejecutivo final.

Incluso, se ha evitado difundir el trazo completo para prevenir la especulación en el valor de los terrenos cercanos a la posible ruta.

Un proyecto en desarrollo

El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la estrategia nacional para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros. Se prevé que en el futuro pueda extenderse hacia Monterrey, ampliando su alcance.

Por ahora, no hay una fecha oficial para el inicio de obras, aunque algunas estimaciones apuntan a que podría comenzar hacia finales de este año. El proyecto también busca ofrecer tarifas accesibles para competir con otros medios de transporte y mejorar la movilidad en la región.

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