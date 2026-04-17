Es oficial: Beca Benito Juárez en Guanajuato tendrá pago doble en abril para estos alumnos

El monto otorgado corresponde a la suma de los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

El monto otorgado corresponde a la suma de los bimestres enero-febrero y marzo-abril. | Getty Images

El pago de la Beca Benito Juárez en abril llega con un ajuste que impacta directamente en el monto que reciben miles de estudiantes en Guanajuato. Durante este periodo, algunos beneficiarios verán reflejado un depósito mayor al habitual, correspondiente a la acumulación de dos bimestres.

La dispersión comenzó el pasado 13 de abril y se extenderá hasta el 24 de abril, con depósitos escalonados según la letra inicial del primer apellido.

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¿Quiénes reciben el pago doble?

El apoyo doble aplica solo para estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas que ya formaban parte del padrón activo. En estos casos, el depósito corresponde a $3,800 pesos, resultado de la suma de los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

Por otro lado, quienes se incorporaron recientemente al programa recibirán un pago de $1,900 pesos, equivalente a un solo bimestre. Este es el monto ordinario que otorga la beca de manera regular a lo largo del ciclo escolar.

Calendario de pagos por apellido

El calendario de dispersión se organiza conforme a la inicial del primer apellido del beneficiario:

A, B: 13 de abril

C: 14 de abril

D, E, F: 15 de abril

G: 16 de abril

H, I, J, K, L: 17 de abril

M: 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q: 21 de abril

R: 22 de abril

S: 23 de abril

T, U, V, W, X, Y, Z: 24 de abril

Cada estudiante recibe el depósito en la fecha correspondiente sin necesidad de intermediarios.

🙌 Hoy inician los pagos de la #BecaBenitoJuárez y de las becas de educación superior: #JóvenesEscribiendoElFuturo y #BecaGertrudisBocanegra. 🎓



🤩 Si eres becaria o becario desde el año pasado, recibirás un pago doble por los dos primeros bimestres de este 2026. ¡Aprovéchalo! pic.twitter.com/RcpAxSJP9e — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 13, 2026

¿Cómo funciona la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico dirigido a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas. Su objetivo es contribuir a la permanencia escolar mediante la entrega de $1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar.

El recurso se deposita directamente en la cuenta del beneficiario a través del Banco del Bienestar, lo que permite un acceso más ágil y seguro al dinero. Para recibirlo, es necesario mantenerse inscrito y activo en el padrón del programa.

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