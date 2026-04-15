Es ley y pocos conductores lo saben: Jalisco multará a quienes cometan este error al viajar con niños en el auto

Viajar con niños en el auto tiene reglas claras en Jalisco, y romperlas cuesta caro

Viajar con niños en el auto tiene reglas claras en Jalisco, y romperlas cuesta caro | TVA

Hay una regla en Jalisco que muchos automovilistas ignoran por completo, y las consecuencias de no cumplirla llegan directo al bolsillo. Viajar con niños en el auto sin respetar lo que marca la ley estatal no es un detalle menor: es una infracción con monto definido. El problema es que la mayoría de los conductores ni siquiera sabe que comete este error cada vez que sube al volante con un menor a bordo.

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¿Cuál es el error que Jalisco multará en conductores que viajen con niños?

El Artículo 364, fracción VII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco lo dice sin rodeos: ningún menor de doce años puede viajar en los asientos delanteros del vehículo. La norma aplica en todo momento, sin importar la distancia del trayecto ni si el conductor cree que “solo son unos minutos”.

Existe una sola excepción a esta regla: los vehículos que no tienen asientos traseros. En ese caso específico, el menor puede ir adelante, pero siempre con el sistema de sujeción correcto. Fuera de ese escenario, la parte delantera del auto queda prohibida para los niños.

La ley también exige que los menores viajen en todo momento con un asiento de seguridad, asiento elevador o sistema de sujeción adecuado a su edad y tamaño físico. Ese dispositivo, además, debe estar debidamente asegurado al vehículo. No basta con tenerlo: tiene que estar bien instalado.

Padre e hijo en un auto Si llevas a tu hijo en el asiento delantero puedes recibir una dolorosa multa (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Cuánto dinero pierdes si cometes este error al viajar con niños en Jalisco?

La sanción va de 15 a 25 UMAs, y con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, eso se traduce en entre 1,759 y 2,932 pesos de multa. El monto exacto lo define la autoridad en el momento de la infracción, pero en cualquier punto del rango duele más de lo esperado.

Para ponerlo en perspectiva: ese dinero supera con creces el precio de una silla de seguridad infantil básica en el mercado mexicano. Es decir, el costo de no cumplir la ley resulta mayor que el costo de cumplirla. La matemática no tiene mucho misterio en este caso.

Lo que está detrás de esta norma no es solo recaudar: es reducir el riesgo real para los menores en caso de accidente. Viajar con niños en el auto sin el equipo correcto los deja vulnerables ante cualquier impacto. Jalisco convirtió esa obligación en ley con consecuencias claras, y la multa es solo la parte visible.

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