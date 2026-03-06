Crece la preocupación en Jalisco: este es el auto que más roban en el estado y miles de conductores están en peligro

En Jalisco, el robo de autos representa una amenaza cotidiana que afecta a miles de conductores, sobre todo en Jalisco. Datos del Observatorio OASIS revelan cuál es el auto que más roban en el estado, un modelo accesible que domina las calles de la región.

La pérdida de un vehículo no es solo un golpe económico: en una ciudad con transporte público deficiente, el auto es muchas veces la única opción de movilidad. Por eso, conocer las cifras reales del robo vehicular en Jalisco resulta indispensable para cualquier conductor con o sin seguro.

El auto que más roban en Jalisco y que miles de conductores tienen

El Nissan Versa es el vehículo con mayor incidencia de robo en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2025. Su popularidad entre los conductores jaliscienses lo convierte en el blanco principal de los ladrones, según datos del Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros (OASIS) de la AMIS.

Solo en los cinco municipios principales de la ZMG —Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco— el registro suma 3 mil 388 vehículos asegurados robados en 2025. El Versa encabeza esa lista, seguido por el Honda CR-V y el Nissan March, todos modelos de amplia presencia en las calles del estado.

El panorama cambia cuando se analiza el robo con violencia: en ese rubro destacan las SUV como la Hyundai Creta, la Mazda CX-5, la KIA Rio y la Toyota RAV4. Estas cifras reflejan dos perfiles distintos de delito, cada uno con características y riesgos particulares para los propietarios.

El Nissan Versa es el coche más robado en Jalisco|Nissan

Los autos más robados en México: el contexto nacional

En México, el robo vehicular alcanza cifras alarmantes: en 2024 los ladrones sustrajeron alrededor de 150 vehículos asegurados por día en promedio, con Jalisco como una de las entidades con mayor incidencia al registrar cerca de 17 robos diarios dentro de ese universo de asegurados.

A nivel nacional, los modelos con mayor robo son:

Nissan Versa

Honda CR-V

Chevrolet Aveo

Nissan Sentra

Honda HR-V

Nissan March

Honda Civic

Honda City

Mazda 3

Nissan V-Drive

Un dato que puede aliviar a los afectados: el 44% de los autos robados en el país termina por recuperarse. Esa cifra convierte a la información estadística en una herramienta valiosa para tomar decisiones más informadas sobre la adquisición, el uso y el aseguramiento de un vehículo.