Jalisco prepara el Festival de la Cerveza en Tlaquepaque 100% gratis para quienes cumplan este requisito

Tlaquepaque se prepara para recibir a los amantes de la malta y el lúpulo. El Festival de la Cerveza 2026 ya tiene fecha confirmada para su novena edición en Jalisco. El evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en la Plaza de las Ciudades Hermanas, donde se reunirán más de diez cervecerías locales y nacionales. Es un plan pensado para toda la familia, con un horario extendido desde el mediodía hasta la medianoche.

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¿Cómo entrar gratis al Festival de la Cerveza Tlaquepaque 2026?

Los organizadores establecieron un sistema de acceso basado en la solidaridad. Para entrar sin pagar boleto, cada persona debe llevar un donativo de al menos cinco productos de alimentos no perecederos el día del evento. Estos víveres serán entregados a comunidades vulnerables, convirtiendo la fiesta en un acto de apoyo comunitario.

Requisitos y opciones de acceso:



Entrada gratuita: Entrega de 5 o más alimentos no perecederos por persona.

Entrega de 5 o más alimentos no perecederos por persona. Acceso VIP: Costo de 400 pesos con beneficios adicionales para ambos días.

Costo de 400 pesos con beneficios adicionales para ambos días. Horario: De 12:00 a 00:00 horas.

De 12:00 a 00:00 horas. Lugar: Plaza de las Ciudades Hermanas, Tlaquepaque.

¿Qué cervecerías y actividades habrá en esta edición?

El pabellón cervecero contará con marcas reconocidas por su calidad artesanal. Entre las confirmadas están Testaruda Cerveza Artesanal, Cerveza Colombo, Cerveza Picudo y La Huesuda Cervecería. No todo es bebida; el festival incluye una zona gastronómica con foodtrucks y platillos típicos de la región para acompañar las catas.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la pulsera VIP ofrece ventajas exclusivas. Incluye un vaso conmemorativo, una cerveza artesanal de edición especial y acceso a charlas sobre el proceso de elaboración. También permite entrar a un taller de serigrafía para imprimir tu propia playera del evento.

El evento de Jalisco también contará con 25 artistas invitados que se presentarán en vivo durante los dos días de actividades.

¿Se puede asistir con niños al Festival de la Cerveza en Tlaquepaque?

A diferencia de otros festivales de alcohol, esta edición en Tlaquepaque se renovó con un enfoque familiar. Instalaron una zona infantil con brincolines y talleres creativos. Los padres pueden disfrutar de las catas guiadas mientras los niños participan en actividades supervisadas.

También habrá una zona de productos artesanales donde productores locales venderán mercancía variada.

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