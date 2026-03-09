Calles más limpias y seguras: el municipio de Jalisco que transformará sus servicios básicos

El Gobierno de Tlaquepaque incorporó 22 nuevas unidades vehiculares para optimizar la limpieza y el mantenimiento urbano del municipio de Jalisco este marzo de 2026. La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura confirmó que la flota total operativa asciende ahora a 65 vehículos especializados.

Servicios públicos en Tlaquepaque: flota y áreas de atención

La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de Tlaquepaque desplegará el nuevo equipamiento de forma estratégica para reducir los tiempos de respuesta en colonias con rezago operativo. Esta adquisición complementa los camiones arrendados en 2025 y busca estabilizar la recolección de residuos y el mantenimiento de luminarias.

La inversión y composición de la flota se detallan a continuación:

Inversión total: 4 millones 300 mil pesos destinados a equipamiento nuevo.

4 millones 300 mil pesos destinados a equipamiento nuevo. Cifra operativa: 65 vehículos en territorio (22 recién integrados y 43 previos).

65 vehículos en territorio (22 recién integrados y 43 previos). Alcance: Cobertura en las áreas de aseo público, alumbrado, agua potable y parques.

Las autoridades asignaron maquinaria pesada para las siguientes tareas prioritarias:

Infraestructura pluvial: Dos camiones vactor con bomba aspiradora para desazolve de drenajes.

Dos camiones vactor con bomba aspiradora para desazolve de drenajes. Mantenimiento vial: Una motoconformadora de 12 toneladas y una barredora mecánica.

Una motoconformadora de 12 toneladas y una barredora mecánica. Gestión de residuos: Camiones recolectores de 10 toneladas y unidades de volteo.

Camiones recolectores de 10 toneladas y unidades de volteo. Espacios públicos: Camiones tipo pelícano grúa para poda de árboles y reparación de luminarias.

Modernización operativa y atención de reportes ciudadanos

La administración de Tlaquepaque, con la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura a la cabeza, capacitó al personal operador específico para cada unidad con el fin de elevar los estándares de eficiencia en el rastro municipal y cementerios. El fortalecimiento del parque vehicular responde al crecimiento urbano y a la demanda de servicios en las comunidades alejadas del centro administrativo.

El inventario de maquinaria especializada incluye:

Excavadora hidráulica de oruga con brazo de largo alcance.

Seis camionetas con redilas de 3.5 toneladas para respuesta rápida.

Remolque tipo lowboy de 40 toneladas para traslado de equipo pesado.

Tráiler de dos ejes y diversos remolques reforzados.

La plataforma de atención ciudadana recibirá los reportes para canalizar estas unidades a las zonas con mayor necesidad de poda de arbolado y mantenimiento de espacios públicos. El Gobierno de Tlaquepaque mantiene la meta de reducir los tiempos de espera en reportes de fallas hídricas mediante el uso de las nuevas camionetas de caja larga.

La Dirección de Servicios Públicos supervisará el rendimiento de los 65 vehículos para garantizar la continuidad de las labores de limpieza integral en todo el municipio de Jalisco.