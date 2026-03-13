Mi Macro Periférico de Jalisco llegará a colonias de Tlaquepaque y ya tiene fecha estimada

El sistema de transporte público en Jalisco, a través de Mi Macro Periférico, se ampliará en el Área Metropolitana de Guadalajara con una nueva estación en San Pedro Tlaquepaque. El proyecto contempla la construcción de la estación “La Cantera”, que acercará este servicio a colonias como Santa María Tequepexpan, Guayabitos y Arroyo de las Flores.

Aunque la fecha de inauguración todavía no es oficial, autoridades estatales señalaron que la obra podría concluir este mismo año, por lo que la nueva estación ampliaría la cobertura del sistema en los próximos meses si se cumple el calendario estimado.

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Así será la nueva estación La Cantera de Mi Macro Periférico

La nueva estación La Cantera se planea en la zona de Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque, como parte de las ampliaciones al corredor de transporte que recorre el Periférico de Guadalajara.

El proyecto contempla varias intervenciones en la zona para integrar la estación al sistema de transporte:

Construcción de la estación con instalaciones completas para usuarios

Ampliación de carriles centrales del corredor del Periférico

del corredor del Periférico Instalación de sistemas eléctricos y de seguridad

Construcción de un nuevo puente peatonal con elevadores y pasarela

De acuerdo con las previsiones del proyecto, la estación tendría capacidad para atender alrededor de mil 500 personas al día, lo que permitiría ampliar la cobertura del sistema en esta parte del municipio.

🚍 El oriente del AMG se mueve mejor con la integración de 21 unidades de transporte público a la ruta 5B El Castillo.



Con esto no solo se reducen los tiempos de traslado, sino que se mejora la experiencia del usuario al contar con un espacio digno y seguro para esperar. https://t.co/7xBtK4ARpg — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 13, 2026

Esto se sabe sobre la fecha estimada de la nueva estación

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, informó que el proyecto ejecutivo ya está concluido, por lo que el siguiente paso será iniciar el proceso para arrancar la obra.

Según lo señalado por las autoridades, el proceso de licitación comenzaría el sábado, y se prevé que en aproximadamente un mes puedan iniciar los primeros trabajos de preparación del espacio donde se construirá la estación.

Si ese calendario se cumple, las autoridades estiman que la estación podría quedar terminada este mismo año, aunque por ahora se trata de una previsión y no de una fecha oficial de inauguración.

Actualmente, Mi Macro Periférico cuenta con 46 estaciones en operación y moviliza diariamente a más de 350 mil personas, conectando municipios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque.

La posible apertura de La Cantera ampliaría la cobertura del sistema para colonias como Santa María Tequepexpan, Guayabitos y Arroyo de las Flores, acercando el transporte masivo a más habitantes del sur de la metrópoli.

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