Tlaquepaque lanza convocatoria para tramitar la Cartilla Militar a todas las personas que cumplan estos requisitos

El ayuntamiento informó que Tlaquepaque lanza convocatoria para tramitar la Cartilla Militar este año, con llamado dirigido a jóvenes y remisos. El registro fija documentos, horarios y sede para personas que cumplan estos requisitos, además de fechas clave para completar el proceso oficial municipal vigente.

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¿Quiénes deben tramitar la Cartilla Militar en Tlaquepaque?

La Junta Municipal de Reclutamiento de Tlaquepaque extendió el llamado a jóvenes de la clase 2008 y a remisos de hasta 39 años con 11 meses para iniciar el trámite de su Cartilla del Servicio Militar Nacional, un documento de cumplimiento cívico obligatorio.

Arnulfo Piceno Rodríguez, titular de la dependencia, subrayó que este documento no solo representa una obligación ciudadana, sino también una herramienta fundamental para futuros trámites de carácter administrativo y laboral en el país.

Documentos requeridos para el trámite:

Acta de nacimiento con antigüedad máxima de cuatro años (original y copia)

CURP (original y copia)

Comprobante de estudios: certificado o constancia reciente con sello oficial

Comprobante de domicilio en Tlaquepaque, aceptable a nombre de familiares directos

Cuatro fotografías tamaño credencial en papel mate, sin retoque, con camisa blanca, cabello corto y sin barba ni accesorios

Para remisos no nacidos en Tlaquepaque: constancia de no registro emitida por la junta de reclutamiento del lugar de origen

Tlaquepaque activó el proceso para quienes deban obtener la Cartilla Militar|SEDENA

Fechas, horarios y lugar para el registro

El período de registro permanecerá abierto hasta el 15 de octubre del año en curso. Durante la primera semana de noviembre, la autoridad municipal realizará el sorteo para determinar la modalidad del servicio que corresponda a cada solicitante.

Sede, horario e informes:

Dirección: Av. Las Torres No. 238, Col. La Capacha (entre calles Alfareros y Francisco de Miranda)

Av. Las Torres No. 238, Col. La Capacha (entre calles Alfareros y Francisco de Miranda) Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas Teléfono de informes: 33 38 37 13 79

33 38 37 13 79 Fecha límite de registro: 15 de octubre

15 de octubre Sorteo: primera semana de noviembre

Para informes adicionales, la Junta Municipal de Reclutamiento atiende llamadas al número 33 38 37 13 79. La atención al público es presencial y personal; sin representantes ni terceros en el proceso de entrega de documentos.