Adiós a los autos clonados: Jalisco lanza un programa de seguridad que llegará a los 125 municipios

El robo de vehículos y la circulación de autos con placas clonadas o números de serie alterados serán algunos de los delitos que buscarán combatir las autoridades en Jalisco, a través de un nuevo programa de capacitación en identificación vehicular dirigido a policías y personal de seguridad.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en coordinación con la Coordinación General Estratégica de Seguridad, contempla llevar estas capacitaciones a los 125 municipios de la entidad, comenzando en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Capacitarán a policías para detectar autos alterados o con placas clonadas

De acuerdo con autoridades locales, el programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de las corporaciones de seguridad para identificar irregularidades en los vehículos, como alteraciones en el número de identificación vehicular (NIV), modificaciones en el motor o manipulación de elementos de seguridad.

De acuerdo con autoridades estatales, los vehículos suelen ser utilizados como herramienta para cometer distintos delitos. Por ello, detectar estas irregularidades permite interrumpir cadenas delictivas y facilitar la recuperación de autos robados.

En las capacitaciones participarán policías municipales, estatales y federales, además de instructores de academias de seguridad. Entre las corporaciones que forman parte del programa se encuentran comisarías de:



Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco de Zúñiga

San Pedro Tlaquepaque

El Salto

Zapotlanejo

Ixtlahuacán de los Membrillos

También participan instituciones como la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El programa, que contempla una capacitación de 7 meses, incluirá a Guadalajara y su zona metropolitana. |Imagen Ilustrativa

Capacitación durará siete meses y formará a más de 600 elementos

El programa tendrá una duración aproximada de siete meses, tiempo en el que se integrarán 18 grupos de capacitación con un total estimado de 630 participantes.

Durante las sesiones, los agentes aprenderán técnicas de inspección visual, validación de números de serie, detección de alteraciones y recolección de evidencia, habilidades clave para fortalecer investigaciones relacionadas con robo de vehículos.

Además, algunos participantes serán preparados como replicadores, es decir, que posteriormente capacitarán a otros elementos dentro de sus corporaciones para ampliar el alcance del programa en todo el estado.

