Es gratis en Guadalajara: hasta que día dura el Festival de las Cactáceas 2026

En Guadalajara se llevará a cabo el Festival Cactáceas 2026 | Instagram apc_mexico

Guadalajara se prepara para recibir la edición 2026 del Festival de las Cactáceas, un espacio diseñado para la exhibición de ejemplares espectaculares, y para entender el papel vital que juegan estas plantas en el ecosistema. Con un acceso totalmente libre, el festival busca reunir a coleccionistas, familias y expertos en un entorno educativo y cultural en pleno corazón de la ciudad.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Festival de las Cactáceas?

El evento tendrá una duración de tres días, ocupando el último fin de semana del mes. El punto de reunión será el Museo de Paleontología de Guadalajara, un recinto que se transformará para albergar las diversas exposiciones y talleres.

Las coordenadas del festival son:

Fechas: Del viernes 24 al domingo 26 de abril de 2026.

Del viernes 24 al domingo 26 de abril de 2026. Horario: De 9:00 a 19:00 horas.

De 9:00 a 19:00 horas. Costo: Entrada libre para todo el público.

¿Qué actividades habrá en el festival de Guadalajara?

El festival no se limita a la exhibición de “plantas madre” de gran tamaño; es una oportunidad para profesionalizar el cuidado de tus suculentas y cactáceas. Contará con la presencia de productores nacionales, lo que garantiza una variedad de especies difícil de encontrar en viveros convencionales.

Entre los temas centrales de los talleres y conferencias destacan:

Mantenimiento especializado: Aprenderás sobre sustratos, fertilización orgánica y el control de enfermedades.

Aprenderás sobre sustratos, fertilización orgánica y el control de enfermedades. Factores climáticos: Consejos sobre temperaturas adecuadas y ciclos de polinización.

Consejos sobre temperaturas adecuadas y ciclos de polinización. Conciencia ambiental: Charlas sobre la conservación de especies en peligro de extinción y cómo protegerlas desde el hogar.

Charlas sobre la conservación de especies en peligro de extinción y cómo protegerlas desde el hogar. Espacio infantil: Habrá actividades gratuitas diseñadas para que los niños se acerquen al mundo de la botánica de forma lúdica.

Si planeas asistir, recuerda llegar temprano para aprovechar los talleres prácticos, ya que suelen tener cupos limitados.

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