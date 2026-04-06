Cambia el transporte público para estudiantes de Jalisco: la Ruta 9 ya está lista y conectará estos puntos del AMG con frecuencia cada 15 minutos

El Gobierno de Jalisco puso en marcha la nueva Ruta 9 de Mi Transporte Tren Ligero, la cual conecta la Estación Central de Autobuses de la Línea 3 con el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) y el Hospital Civil de Oriente.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, confirmó que esta ruta operará con ocho unidades nuevas de alta capacidad para beneficiar a 10 mil estudiantes y personal médico. La inversión forma parte de una bolsa de 2 mil 305 millones de pesos destinados a modernizar el SITEUR, garantizando una frecuencia de paso de 15 minutos en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Cuál es el recorrido y horario de la nueva Ruta 9 en Jalisco?

La nueva Ruta 9 recorre un trayecto de 24 kilómetros en un tiempo estimado de 66 minutos. El Gobierno de Jalisco diseñó este derrotero para interconectar a los usuarios de Tonalá con el sistema de Tren Eléctrico Urbano, facilitando traslados hacia el centro del municipio y puntos educativos clave.

Puntos estratégicos y horarios de operación:

Punto de inicio: Estación Central de Autobuses (Línea 3 del Tren) en Avenida Las Torres.

Estación Central de Autobuses (Línea 3 del Tren) en Avenida Las Torres. Trayecto principal: Avenida Tonalá, Avenida Tonaltecas y Camino al Vado.

Avenida Tonalá, Avenida Tonaltecas y Camino al Vado. Punto final: CUTonalá y Hospital Civil de Oriente (Zona de Los Castillos).

CUTonalá y Hospital Civil de Oriente (Zona de Los Castillos). Horario de servicio: De 4:30 a 23:30 horas, de lunes a domingo.

La Ruta 9 de Mi Transporte Tren Ligero se fortalece con nuevas unidades que conectan la Nueva Central Camionera con el CUTonalá y el Hospital Civil de Oriente. pic.twitter.com/IIzulYkEfX — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 20, 2026

¿Cómo obtener la tarifa preferencial de Mi Transporte en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco ratificó que el costo del pasaje se mantiene congelado en 9.50 pesos (tarifa general en camiones) y 11.00 pesos en sistemas eléctricos, mientras que el beneficio para sectores vulnerables permite un pago reducido. Este subsidio es fundamental para los estudiantes que viajan desde municipios como Zapotlanejo.

Requisitos oficiales para pagar menos en la Ruta 9:

Tramitar la tarjeta de prepago Mi Movilidad en los módulos del SITEUR.

la tarjeta de prepago Mi Movilidad en los módulos del SITEUR. Presentar credencial de estudiante vigente o constancia de estudios para activar el beneficio.

credencial de estudiante vigente o constancia de estudios para activar el beneficio. Costo preferencial: 5.00 pesos por viaje para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

5.00 pesos por viaje para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Fecha Límite: El beneficio es permanente durante todo el ciclo escolar 2026.

La Ruta 9 llega para mejorar la movilidad en el oriente del AMG.



Con menores tiempos de espera, las y los estudiantes podrán trasladarse de forma más ágil y eficiente hacia sus destinos. pic.twitter.com/gbIB8lENyy — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 25, 2026

¿Qué características tienen las unidades de la Ruta 9 en Jalisco?

La Secretaría de Transporte (Setran) y el SITEUR equiparon esta ruta con camiones Mercedes Benz de accesibilidad universal. Amilcar López Zepeda, Director del SITEUR, detalló que cada vehículo tiene capacidad para 80 pasajeros y tecnología de asistencia para usuarios con movilidad reducida.

Equipamiento técnico de los nuevos autobuses:

Rampas de acceso y espacios exclusivos para sillas de ruedas. Placas en Braille y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual. Asientos preferenciales debidamente señalizados. Conexión con la futura Línea 5 que iniciará operaciones en mayo de 2026.

La puesta en marcha de esta ruta atiende una solicitud histórica de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Con la incorporación de estas unidades, el Gobierno de Jalisco reduce las frecuencias de paso en la zona oriente, permitiendo que miles de usuarios lleguen a sus destinos de forma más rápida, cómoda y segura.