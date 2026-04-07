Vecinos de Tlajomulco votaron 10 obras prioritarias y el municipio de Jalisco ya prepara este plan de acción para 2026

Los ciudadanos de Tlajomulco que pagaron sus impuestos votaron cuáles deberían ser los proyectos prioritarios a realizar en este municipio de Jalisco. A través del presupuesto participativo, los vecinos escogieron 10 obras que incluyen la mejora de vialidades, espacios públicos y servicios.

De esta manera, los tlajomulquenses refrendaron su compromiso como parte de una sociedad participativa e involucrada en las decisiones del municipio. Pero, ¿cuáles son los trabajos que se priorizarán en la ciudad?

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¿Cuáles son las obras previstas para 2026 en Tlajomulco?

Una de las obras elegidas por los ciudadanos de este municipio de Jalisco es la remodelación de la avenida Jesús Michel González. Esta vialidad conecta Tlajomulco prácticamente de norte a sur y es la principal vía de acceso para quienes llegan a la ciudad, por lo que su renovación resulta clave.

La vialidad de Jesús Michel González “nos comunica con un montón de zonas, la zona Valles, San Sebastián y la zona cabecera”, detalló el arquitecto Antonio Legaspi. Y agregó: “En este momento presenta varias deficiencias en su carpeta de rodamiento. Vamos a trabajar igualmente bache superficial y profundo en algunas zonas y vamos a generar balizamiento en todo lo que es su extensión”.

En asuntos viales, también se contemplan otras obras, entre ellas:

Rehabilitación del camino Las Moras , que beneficiaría a los vecinos de la zona de bosques de Santa Anita.

, que beneficiaría a los vecinos de la zona de bosques de Santa Anita. Darle continuidad a la rehabilitación de la infraestructura en el Circuito Vía Láctea y la calle Jalisco en el Fraccionamiento Agaves.

Sumado a eso, Tlajomulco planea avanzar con la segunda etapa de construcción del módulo de emergencia López Mateos. Según lo previsto, este espacio contará con:

Una base de bomberos.

Una base de seguridad.

Una base para la dirección de movilidad.

Personal de servicios médicos.

Además, el municipio de Jalisco prevé arreglos en los baños de la escuela Lázaro Cárdenas del Río.

Qué otras obras están previstas en Tlajomulco

Además de los seis proyectos más elegidos en este municipio de Jalisco, se tendrán en cuenta todas las obras sometidas a votación. Así lo dijo el Presidente municipal , Gerardo Quirino, quien se comprometió públicamente a trabajar en las 10 propuestas.

Entre ellas también se considera la intervención de la plaza principal La Teja y de la plaza pública Lomas de Tejeda, trabajos en el espacio Público Alcatraz, en las canchas valle de los encinos y en el Parque El Tecolote.