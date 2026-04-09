Confirmado en Jalisco: anuncian cambios para la Ruta 1 del Tren Ligero

La Ruta 1 de Mi Transporte Tren Ligero en Jalisco tendrá mejoras importantes en su operación. De acuerdo con información oficial de SITEUR, el servicio fue reforzado con nuevas unidades y ajustes que buscan reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de traslado.

Estas modificaciones forman parte de una estrategia para optimizar la movilidad en uno de los corredores más transitados, que conecta desde Parque Revolución hasta avenida Aviación.

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¿Qué cambios tendrá la Ruta 1?

El principal ajuste es el aumento en el número de unidades en circulación. La flota pasó de 4 a 12 unidades articuladas, cada una con capacidad para transportar hasta 170 pasajeros.

Esto permite atender una mayor demanda de usuarios y reducir la saturación en horas pico, especialmente en un trayecto clave que conecta con la Línea 1 del Tren Ligero.

Además, las nuevas unidades cuentan con accesibilidad universal, lo que facilita el traslado de más personas en condiciones adecuadas.

Menos tiempo de espera para usuarios

Uno de los cambios más relevantes es la mejora en la frecuencia del servicio. Antes, el tiempo de espera podía ser de hasta 40 minutos entre unidades.

Con la incorporación de más camiones, ahora los intervalos se reducen a aproximadamente 8 minutos, lo que representa una mejora significativa para quienes utilizan esta ruta diariamente.

En términos prácticos, esto significa traslados más ágiles, menor tiempo en paradas y una experiencia más eficiente para los usuarios.

¿Cuál es el recorrido de la Ruta 1?

La Ruta 1 opera sobre el corredor de avenida Juárez y Vallarta, conectando puntos clave de la ciudad.

Su trayecto va desde la estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero hasta la Terminal de Autobuses de Zapopan, pasando por zonas de alta afluencia.

Nuevas mejoras tecnológicas en el transporte de Jalisco

Además del refuerzo en unidades, el transporte público en Jalisco también avanza con la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real que permitirá a los usuarios saber exactamente dónde viene su camión.

Este proyecto es impulsado por la Secretaría de Transporte en alianza con la plataforma tecnológica Ualabee, con integración directa en aplicaciones como Google Maps y Waze.

A través de esta tecnología, los usuarios podrán consultar la ubicación en vivo de las unidades, conocer el tiempo estimado de llegada y planificar mejor sus traslados desde el celular, sin necesidad de descargar una nueva aplicación.

El sistema se implementa en dos etapas durante 2026. En una primera fase, se están integrando las rutas y datos del transporte para su visualización digital, mientras que en la segunda etapa se busca cubrir hasta 220 rutas y alrededor de 4,500 unidades en todo el estado.

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