Adiós a los antirradares: Puebla multará a todos los conductores que cometan esta infracción

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla sancionará con multas de hasta mil 173 pesos a quienes instalen o utilicen dispositivos antirradar.

Esta penalización se fundamenta en el artículo 25, fracción XXVIII del tabulador de infracciones estatal. Con el valor de la UMA 2026 fijado en 117.31 pesos, el uso de estos detectores implica una sanción económica obligatoria que busca fortalecer la eficacia de las fotomultas y el control de velocidad en vialidades de jurisdicción estatal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De cuánto es la multa por usar antirradares en Puebla este 2026?

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) determinó que la sanción por el uso de tecnología para evadir radares de velocidad se mantendrá entre las 8 y 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Debido al incremento anual del 3.69% en el valor de la unidad, el costo se ha actualizado para el presente ejercicio fiscal.

Costos oficiales de la infracción por antirradar:

Monto mínimo: 938.48 pesos mexicanos (8 UMA).

938.48 pesos mexicanos (8 UMA). Monto máximo: 1,173.10 pesos mexicanos (10 UMA).

1,173.10 pesos mexicanos (10 UMA). Vigencia: A partir del 1 de febrero de 2026.

¿Cuáles son las facultades de los agentes de Proximidad Vial en Puebla?

El gobernador de Puebla Alejandro Armenta impulsó una reforma para crear la figura de agentes de Proximidad Vial, quienes sustituyen a la antigua policía de tránsito estatal. A diferencia del modelo anterior, este cuerpo civil depende directamente de la Secretaría de Movilidad y Transporte y no de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los agentes de Proximidad Vial tienen permitido:

Aplicar multas: Utilizan aparatos electrónicos para emitir boletas de infracción de forma digital.

Utilizan aparatos electrónicos para emitir boletas de infracción de forma digital. Apercibir usuarios: Llaman la atención a automovilistas, ciclistas y peatones antes de proceder a la sanción.

Llaman la atención a automovilistas, ciclistas y peatones antes de proceder a la sanción. Atender siniestros: Toman conocimiento de accidentes viales en carreteras y vialidades estatales.

Toman conocimiento de accidentes viales en carreteras y vialidades estatales. Gestionar infraestructura: Supervisan el mantenimiento de señales y modernización de la red vial en Puebla.

¿Cómo consultar y pagar fotomultas en Puebla en 2026?

Para evitar recargos o restricciones en el pago del Control Vehicular y la Tenencia, la Secretaría de Planeación y Finanzas recomienda verificar adeudos mensualmente. El sistema de fotomultas en Puebla se calcula con base en el exceso de velocidad detectado por los dispositivos fijos y móviles.

Pasos para realizar el pago y consulta:

Ingresar al portal: Acceder a la página de Movilidad Segura de Puebla.

Acceder a la página de Movilidad Segura de Puebla. Capturar datos: Tener a la mano el número de placa y el número de serie del vehículo (VIN).

Tener a la mano el número de placa y el número de serie del vehículo (VIN). Verificar detalles: Revisar fecha, velocidad detectada y el monto exacto en pesos.

Revisar fecha, velocidad detectada y el monto exacto en pesos. Seleccionar método: Pagar en línea, en Kioscos de la Secretaría de Finanzas u oficinas recaudadoras.

Costos por exceso de velocidad en Puebla (Cálculo UMA 117.31):

Hasta 10 km/h extra: $1,173 a $1,525 pesos. De 11 a 15 km/h extra: $1,407.72 a $1,759.65 pesos. Más de 26 km/h extra: $2,111.58 a $2,463.51 pesos.

Carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas y campesinos este 6 de abril

¿Qué infracciones de tránsito tienen las multas más altas en Puebla?

La Secretaría de Movilidad y Transporte prioriza la sanción a conductas que ponen en riesgo la vida de terceros. Los conductores de transporte público y quienes manejan bajo el influjo de sustancias enfrentan las penalizaciones más severas del reglamento vigente.

Exceso de velocidad extremo (Transporte Público): Multa de 91 a 95 UMA (Hasta $11,144 pesos).

Multa de 91 a 95 UMA (Hasta $11,144 pesos). Reincidencia por alcohol o drogas: Multa de 60 a 80 UMA y cancelación de licencia.

Multa de 60 a 80 UMA y cancelación de licencia. Circular sin placas: Sanción de 60 a 70 UMA ($8,211 pesos).

Sanción de 60 a 70 UMA ($8,211 pesos). Fuga tras accidente: Penalización de 50 a 60 UMA.

El cumplimiento de estas normas es fundamental para realizar el canje de placas o la renovación de documentos vehiculares. La SMT recuerda que los infractores que no puedan cubrir la cuota económica podrán solicitar realizar jornadas de trabajo comunitario para saldar sus adeudos administrativos en la capital y zona metropolitana.