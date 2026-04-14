Adiós al holograma barato en Puebla: 628 pesos de verificación vehicular o multa de más de $2,000 por rezago

Sin holograma vigente en Puebla, la sanción puede triplicar el costo del trámite.

Sin holograma vigente en Puebla, la sanción puede triplicar el costo del trámite. | Getty Images

Tener auto en Puebla en 2026 implica una decisión financiera concreta: pagar 628 pesos a tiempo o enfrentar sanciones que superan los 2 mil pesos. El calendario de verificación vehicular ya es oficial y los conductores con placa 3 y 4 tienen fechas límite definidas. Esperar puede salir muy caro.

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¿Quiénes pueden verificar por solo 628 pesos en abril en Puebla?

La verificación vehicular 2026 en Puebla fija un precio único de 628 pesos para cualquier tipo de holograma: “00”, “0”, “1” o “2”. No importa el resultado, el monto es el mismo para todos. Sin embargo, solo dos grupos de placas pueden realizarla en abril:

Placas 3 y 4 (abril)

Placas 1 y 2 (abril-mayo)

Ese precio se mantiene igual que en 2025. Sin embargo, quienes dejen vencer su holograma sin renovarlo activan automáticamente un escenario mucho más costoso. El rezago no solo acumula trámites pendientes. Convierte un gasto de 628 pesos en una deuda que puede multiplicarse en cuestión de días.

Multa de más de 2,000 pesos: el precio real del descuido

Circular sin verificación vehicular vigente en Puebla genera una sanción calculada con base en la UMA: entre 2,074 y 2,263 pesos. A eso se suma el trámite pendiente que igual hay que pagar.

En total, el rezago puede costar casi cuatro veces más que cumplir a tiempo. La diferencia entre ambos escenarios es únicamente una fecha respetada.

Verificentros en Puebla: dónde tramitar tu holograma sin excusas

Puebla cuenta con una red de verificentros distribuida en los municipios más importantes del estado. La cobertura elimina cualquier pretexto logístico para postergar el trámite y acumular multas innecesarias.

Puebla capital

San Andrés Cholula

San Pedro Cholula

Atlixco

Tehuacán

Huejotzingo

San Martín Texmelucan

Con siete puntos de atención activos, ningún conductor enfrenta la necesidad de recorrer largas distancias. Agendar la verificación vehicular a tiempo sigue siendo la opción más inteligente y la más barata.

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