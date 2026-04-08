Puebla prepara un giro radical en el transporte público: analizan nuevas rutas y 70 concesiones

El transporte público en Puebla atraviesa una transformación estructural con la incorporación de 3 mil 322 unidades modelos 2024-2026. Esta renovación, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, busca garantizar traslados más rápidos, cómodos y seguros para miles de pasajeros.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) confirmó que la modernización incluye la apertura de nuevas rutas y el otorgamiento de 70 concesiones para ampliar la cobertura en zonas con alta demanda. Tras 12 años sin una actualización profunda, la administración estatal prioriza el derecho a una movilidad digna, invirtiendo en vehículos modernos que cumplen con estándares de seguridad y eficiencia mecánica.

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¿Cómo impacta la modernización del transporte a los usuarios en Puebla?

El Programa Integral de Reordenamiento que se lleva a cabo en Puebla tiene como eje central la seguridad del pasajero. Al integrar unidades último modelo, la Secretaría de Movilidad y Transporte reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia de viaje en municipios como Teziutlán, Huauchinango y la zona metropolitana.

Mejoras directas para el pasajero:

Unidades nuevas: Viajes en vehículos modelos 2024 al 2026 con mejores asientos y sistemas de ventilación.

Viajes en vehículos modelos 2024 al 2026 con mejores asientos y sistemas de ventilación. Mayor cobertura: Análisis de 15 solicitudes para ampliar itinerarios y llegar a colonias que carecían de servicio.

Análisis de 15 solicitudes para ampliar itinerarios y llegar a colonias que carecían de servicio. Seguridad vial: Unidades con vigencia controlada (máximo 10 años) para evitar fallas mecánicas en trayectos.

Unidades con vigencia controlada (máximo 10 años) para evitar fallas mecánicas en trayectos. Conectividad: 70 nuevas concesiones estratégicas para reducir la saturación en horas pico.

¿Qué medidas garantizan un viaje seguro en Puebla este 2026?

La Secretaría de Movilidad y Transporte intensificó la Revista Vehicular para retirar de circulación las unidades que representan un peligro. A través de operativos permanentes, el Gobierno de Puebla supervisa que los choferes cumplan con el reglamento, evitando prácticas que arriesgan la integridad física de quienes utilizan este servicio diariamente.

Evita riesgos conociendo las faltas que el estado ya sanciona:

Cero tolerancia: Retiro de unidades que circulan con placas falsas o que no corresponden al servicio.

Retiro de unidades que circulan con placas falsas o que no corresponden al servicio. Cupo limitado: Prohibición estricta de transportar más pasajeros de los autorizados por la SMT .

Prohibición estricta de transportar más pasajeros de los autorizados por la . Puertas cerradas: Obligatoriedad de mantener las puertas del vehículo cerradas durante todo el recorrido.

Obligatoriedad de mantener las puertas del vehículo cerradas durante todo el recorrido. Sin distracciones: Sanciones directas a conductores que utilicen el teléfono celular mientras operan la unidad.

¿Cómo reportar irregularidades en el servicio de transporte de Puebla?

Para consolidar un modelo de movilidad humanista, la Secretaría de Movilidad y Transporte habilitó canales de atención directa para los usuarios. El gobernador Alejandro Armenta enfatizó que el transporte es un derecho humano, por lo que las denuncias ciudadanas son fundamentales para sancionar a las rutas que incumplen con el itinerario o los requisitos de seguridad.

Requisitos para que tu reporte sea efectivo:

Identificar el número de la unidad y el nombre de la ruta. Observar que la unidad cuente con la rotulación y placas de transporte público vigentes. Denunciar el uso de sirenas, luces estroboscópicas o música con volumen excesivo.

Los reportes pueden realizarse las 24 horas del día a través de las plataformas digitales de la SMT.