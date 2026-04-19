Jalisco reduce trámites para parques industriales: estos 8 municipios serían los más beneficiados

Se busca que esta estrategia atraiga más de $600 millones de dólares hacia 2026.

Se busca que esta estrategia atraiga más de $600 millones de dólares hacia 2026. | Imagen Ilustrativa

El impulso a la inversión industrial en Jalisco ha tomado un nuevo rumbo gracias a un nuevo programa, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, que busca acelerar la instalación de empresas.

Este plan puso en marcha un esquema de simplificación administrativa que reduce de forma significativa los tiempos y requisitos para desarrollar parques industriales en 8 municipios del estado, entre los que destacan aquellos que forman parte del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿En qué consiste el nuevo plan de desarrollo de parques industriales en Jalisco?

La medida responde a la necesidad de atraer inversiones en un contexto donde las empresas buscan instalarse en plazos más cortos.

Con este ajuste, los procesos que antes podían tardar cerca de 700 días hábiles ahora podrían resolverse en alrededor de 200 días, lo que representa una reducción de hasta 71%.

Con una estrategia regulatoria para el desarrollo de parques industriales, Jalisco proyecta atraer inversiones superiores a 500 millones de dólares durante este año, impulsando el crecimiento económico en la entidad. pic.twitter.com/N4xZ9U6FiP — Jalisco Noticias (@notijaliscotv_) April 15, 2026

¿Qué otros cambios se establecieron?

El nuevo esquema también contempla una disminución en la carga documental, al pasar de 156 a 86 requisitos. Además, se implementan herramientas como una ventanilla única y un expediente digital que concentrará los procesos, permitiendo a los desarrolladores presentar la información en un solo formato para su revisión.

Como parte de la estrategia, también se homologan seis procesos clave vinculados a licencias de construcción y permisos relacionados, lo que facilita su gestión y evita duplicidades entre dependencias.

Entre los trámites que se simplifican se encuentran autorizaciones como la Manifestación de Impacto Ambiental de Jalisco, licencias de urbanización y construcción, así como dictámenes en materia de agua, movilidad y riesgos.

Los municipios que forman parte de la estrategia

En una primera etapa, la estrategia se aplicará en ocho municipios estratégicos de Jalisco:

Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

Zapotlanejo

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tala

Estas localidades forman parte de un corredor clave para el desarrollo industrial en el occidente del país.

Impacto en inversión y desarrollo

La simplificación de trámites no solo busca reducir tiempos, sino también detonar nuevas inversiones. Se estima que esta estrategia podría atraer más de $500 millones de dólares, impulsados en parte por la relocalización de empresas.

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