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Despiden a trabajadores de la salud por manifestarse

Médicos, laboratoristas y demás personal denunciaron las carencias en el IMSS-Bienestar de la Ciudad de México y Nayarit.

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Por: Majo Santillán González